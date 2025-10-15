Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 15 de octubre

El dólar manifiesta una alta dependencia a las tasas de interés e inflación en Estados Unidos. Foto: Bloomberg - Scott Eells

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.916. Esto se traduce en una caída de COP 9 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,22 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.933,31.

