Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 15 de octubre

El dólar inició su cotización al la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
15 de octubre de 2025 - 01:21 p. m.
El dólar manifiesta una alta dependencia a las tasas de interés e inflación en Estados Unidos.
Foto: Bloomberg - Scott Eells
El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.916. Esto se traduce en una caída de COP 9 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,22 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.933,31.

