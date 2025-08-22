Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 22 de agosto

Este viernes será clavepara el precio del dólar, pues la Fed dará luces sobre las tasas. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.027. Esto se traduce en una caída de $4 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,09 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.034,18.

Este viernes es clave para el precio del dólar, pues el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará luces del norte que podrían tomar las tasas de interés.

La Reserva Federal ha estado muy pendiente del efecto inflacionario que estarían causando los aranceles impuestos por Donald Trump.

Aunque de momento el grueso de esta alza en los costos ha sido absorbida por los comerciantes, es muy probable que en el corto o mediano plazo terminen trasladándose a los consumidores finales.

Eso obligaría a la Fed a subir las tasas con tal de frenar la inflación, lo que a su vez podría presionar el dólar al alza, pues se desestimularía la inversión

En las últimas semanas el dólar se ha movido muy cerca del umbral de los $4.000, con importantes rachas de tendencia a la baja. Esto sería señal de que las otras variables que presionan al dólar (como las exportaciones, la recepción de remesas y la deuda externa) estarían jugando a favor del peso colombiano.

Las principales previsiones apuntan a que el billete verde se mantenga por ese margen en lo que resta del año, incluso llegando a estar en el terreno de los $3.900.

