Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de septiembre

El dólar ha rondado la barrera de los $4.000 en los últimos días.
El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.004,25. Esto se traduce en una leve caída de $0,75 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,018 %.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.002,86.
