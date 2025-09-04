Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de septiembre

El dólar ha rondado la barrera de los $4.000 en los últimos días. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.004,25. Esto se traduce en una leve caída de $0,75 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,018 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.002,86.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.