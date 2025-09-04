No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de septiembre

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
04 de septiembre de 2025 - 01:21 p. m.
El dólar ha rondado la barrera de los $4.000 en los últimos días.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $4.004,25. Esto se traduce en una leve caída de $0,75 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,018 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $4.002,86.

