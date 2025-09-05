Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 5 de septiembre

El billete verde sigue moviéndose al ritmo de los aranceles de Trump. Foto: AFP - ANTHONY WALLACE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar $3.959. Esto se traduce en una caída de $27 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,67 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.991,09.

En el último mes, el dólar se ha movido cerca del umbral de los $4.000. En esta ventana de tiempo, su punto más alto lo alcanzó el 4 de agosto, cuando registró $4.096; mientras que el más bajo fue el 30 de agosto, con $3.978.

El billete verde sigue manifestando una alta dependencia a los resultados de la macroeconomía estadounidense, siendo la inflación, las tasas y los aranceles parte de las principales variables.

Con la agresiva apuesta de Donald Trump por encarecer las importaciones, muchos analistas prevén que la carestía en la nación norteamericana retomará un rumbo alcista. De momento, este fenómeno sigue sin ser representativo, en parte porque muchos comercios han absorbido este impacto, por lo que este aumento en los costos sigue sin trasladarse a los consumidores finales.

De llegar a suceder, la carestía presionará a la Reserva Federal a retomar el incremento en las tasas, como una medida para poner a raya la inflación. Esto, evidentemente, encarecería los créditos, lo que a su vez desestimularía la inversión.

En países como Colombia, esto podría traducirse en una caída en la llegada de billetes verdes, lo que implicaría un dólar más caro.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, en diversos rubros el país quedó con una ventaja competitiva en las exportaciones, al tener una tasa arancelaria más baja, lo que eventualmente podría implicar un repunte de sus ventas externas y, por lo tanto, un mayor ingreso de dólar (representando esto un dólar más barato).

También hay que tener en cuenta los históricos incrementos en las remesas que, mes a mes, ha venido consolidando la nación.

Lo que prevén los principales analistas consultados por este medio es que el dólar se siga moviendo por el orden de los $4.000, incluso llegando a ubicarse por debajo de ese umbral.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.