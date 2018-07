Proyecto de ley propone borrón y cuenta nueva en Datacrédito

Redacción Economía.

En el Congreso quedó radicada una propuesta que busca que los reportes en las centrales de riesgo sean más flexibles y no limiten el acceso de las personas al crédito.

Un proyecto del legislativo, que modifica la Ley de Habeas Data, busca darle una segunda oportunidad a los colombianos reportados en centrales de riesgo, como Datacrédito.

La propuesta de los congresistas David Barguil y Luis Fernando Velasco busca, entre otras cosas, que las personas que cancelen sus deudas dentro de los seis primeros meses de vigencia de la ley salgan de los reportes negativos.

Para no castigar a los ciudadanos con pequeñas deudas, se reduciría el tiempo que permanece una persona morosa en centrales de riesgo de cuatro a máximo dos años y la duración corresponderá al mismo tiempo de la mora, no al doble, como ocurre hoy en día. Así mismo, si la deuda es menor al 20 % del salario mínimo se eliminará el registro tan pronto se pague.

Otros beneficios que plantea el proyecto de ley incluyen que estos reportes negativos caduquen si después de cinco años no se han iniciado acciones de cobro judicial, que no se permita el registro si no se cumple con la notificación al deudor 20 días antes y que se tengan en cuenta los datos positivos financieros y comerciales de colombianos en el exterior.

De acuerdo con los congresistas, la calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora, su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube.

Además, con esta ley se eliminaría de las listas rojas de las centrales de riesgo a quienes hayan sido víctimas de suplantación personal.

Finalmente, será posible para las personas consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento.