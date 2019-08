¿Qué implica una economía mexicana débil?

La economía mexicana se salvó por pocos puntos básicos de entrar en una recesión. Este miércoles se conoció que en el segundo trimestre de 2019 su Producto Interno Bruto creció 0,1 % frente al trimestre anterior (enero-marzo), lo cual es una leve mejora frente al decrecimiento que presentó en el primer cuarto del año, cuando bajó 0,2 % respecto al período inmediatamente anterior. Pero, aunque en teoría se evitó una recesión técnica, pues no se produjo una contracción por dos trimestres consecutivos, la incertidumbre sobre esta economía permanece.

Lee también: López Obrador esquiva recesión, pero el crecimiento se detiene en México

Diego Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional, indica que salvarse por tan poco de una recesión no es motivo para cantar victoria: “El comportamiento de la economía mexicana muestra que está cerca de entrar en una recesión. Están en un limbo, una situación que no cae bien debido a la percepción negativa que algunos inversionistas tienen frente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”.

En efecto, la presión en torno al mandatario mexicano es alta. Por un lado está sorteando las relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos, bajo la amenaza de mayores aranceles, con la migración como uno de los principales puntos en la agenda. Además, se ha visto inestabilidad dentro del Gobierno tras la sorpresiva renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, hace tres semanas. Una dimisión que puso en evidencia el desacuerdo de éste con las políticas de AMLO, quien desde el comienzo ha prometido un manejo distinto de la economía, y sus recientes comentarios lo evidencian.

“Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible”, dijo AMLO este martes en una conferencia de prensa. Sin embargo agregó: “Claro que necesitamos a los economistas y necesitamos a los militares, pero tiene que coordinar los esfuerzos la política. No estoy hablando de la politiquería, estoy hablando de la política, del noble oficio de la política”.

Por su parte, el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha reiterado en las últimas semanas que México está muy lejos de pensar en una posible recesión. No obstante, el lunes pasado anunció un plan de gastos de US$25.000 millones para impulsar el crecimiento económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó este mes su proyección sobre México y espera que el PIB en 2019 crezca 0,9 %. Entonces puede que el país azteca se libre de una recesión este año. Pero es claro que la economía azteca se encuentra débil.

¿En qué afecta a Colombia?

Colombia tiene desde 1994 un tratado de libre comercio (TLC) con México, pero si bien es uno de sus principales socios comerciales, no representa tanto en términos de exportaciones: entre los principales productos que se exportan a México están los combustibles (US$333 millones), vehículos (US$67 millones) y alimentos, bebidas y tabaco (US$55 millones).

Sin embargo, solo el 4 % de las ventas externas colombianas se dirigen al país azteca, sumando US$708 millones en lo corrido de 2019. Además, en este año se ha visto una reducción del 5,2 %. En realidad, es más lo que se importa de México que lo que se manda: US$1.622 millones en lo que va de este año, lo que representa un leve crecimiento del 0,2 %.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, explica que “lo que nos debe preocupar de México es que es tan solo el reflejo de los efectos de la gran incertidumbre que hay por la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos. Es una tensión que tiene incidencia en el crecimiento de los países, y este fenómeno también se está viendo en Colombia: las rebajas en las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana y el alza en la tasa de cambio son una muestra de ello”.

En efecto, este año no ha sido bueno para las exportaciones colombianas. En lo corrido de 2019 se aprecia un crecimiento del 0 %, según el DANE, y se registran crecimientos negativos en los rubros de combustibles (0,3 %), manufacturas (0,7 %) y productos agropecuarios (1,6 %). Por lo que México es tan solo un llamado de alerta de un problema más grande al que Colombia no es ajena, y es preciso ponerle atención para que no afecte las cifras de crecimiento local.