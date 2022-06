¿Qué tan grave es la caída en bolsa de Ecopetrol? Expertos le explican

¿Hay razones para preocuparse por la caída de Ecopetrol en la bolsa? - Imagen de referencia Foto: Bloo

La Bolsa de Valores de Colombia registró una fuerte caída el martes, la primera jornada después de conocerse los resultados de las elecciones de segunda vuelta en donde ganó Gustavo Petro.

El índice MSCI Colcap bajó 3,82 % hasta los 1.398 puntos. Las acciones relacionadas con industrias extractivas son las más golpeadas debido a la incertidumbre que generaron durante la campaña presidencial las propuestas de Petro sobre el petróleo y el carbón. Ecopetrol cayó 11,92 % y quedó en $2.431. Este miércoles, la acción ha caído un -3,13 % en la bolsa colombiana y cerca de un 5 % en la Bolsa de Nueva York.

Lea: Ecopetrol y otras acciones que cayeron en la bolsa colombiana tras elecciones

Ante estas noticias, las personas se preguntan qué está pasando con Ecopetrol. Quienes invierten también se cuestionan si deberían o no vender sus acciones.

Para empezar, Diego Franco, presidente de Franco Group SA y jefe de Inversiones de Franco Capital Management, recuerda que los mercados financieros tienen movimientos que, más que estar alineados con la realidad, corresponden a las expectativas. Con la llegada de un nuevo presidente, “con un discurso no tan favorable hacia el petróleo, lo más esperado era que la acción reaccionara de manera negativa”.

El experto explica que el sector de hidrocarburos ha tenido un mal comportamiento por el entorno internacional; sin embargo, la caída de Ecopetrol sí se debe a la incertidumbre tras las elecciones. “Los inversionistas, ante esa incertidumbre, deciden vender sus acciones y ver el escenario desde la barrera. Cuando se tiene capital en juego, especialmente extranjero, el inversionista vende y espera”. Al aumentar la demanda, el precio de la acción cae.

Felipe Campos, gerente de inversiones y estrategia de Alianza, considera que las posibilidades de que Ecopetrol siga débil son altas. En principio, aclara que el comportamiento se ha presentado durante todo el año: “si bien ha seguido la tendencia global de las petroleras, que tuvieron un muy buen año, le ha ido menos bien, en parte, porque ha habido expectativa en el tema de la explotación (las propuestas de Petro). No le ha ido mal en comparación con otras compañías, pues ha sido un año difícil para las acciones, pero para ser una empresa que vende petróleo, sí le ha ido mal en términos relativos”.

Por su parte, Omar Suárez, gerente de renta variable Casa de Bolsa, reconoce que la caída se debe a la incertidumbre, pues ayer hubo una desvalorización relevante de los activos financieros colombianos, en un día “tranquilo” a nivel del mercado en el mundo.

Campos no atribuye toda la responsabilidad al escenario político, pues sin duda hay otros elementos que interfieren, como una posible recesión en Estados Unidos, entre otras cosas. Sin embargo, desde su análisis (como en el de Suárez) la caída de ayer sí se debe a la elección de Gustavo Petro y a la incertidumbre por sus propuestas, “que, de hecho, han pesado todo el semestre” y que se suman al precio volátil del petróleo por la situación económica mundial.

Lea también: Así va el precio del dólar este miércoles 22 de junio tras las elecciones

La presión, desde su perspectiva, creció con el discurso tras la victoria, en el que “el mensaje no fue tan amigable en términos del petróleo”. De todas formas, estima que el efecto electoral que se va a disipar, pero para eso “se necesita más información. Hasta que no sepamos cómo van a funcionar las propuestas, a la acción le va a costar trabajo subir”.

De todas formas, reconoce que la situación no es muy distinta a la de otros países “como Chile y Perú”. Lo importante ahora es tratar de que la incertidumbre dure menos, que sean días y no semanas. Y esto dependerá de los pronunciamientos del presidente electo y del nombramiento de su gabinete. “Una vez se conozca el gabinete, el tema político no debería seguir generándole volatilidad a las acciones. La próxima información de temas políticos llegará con el plan de desarrollo”.

Varios analistas han destacado este último punto. En buena parte, del nombramiento del próximo ministro de Hacienda dependerá que la calma llegue a la bolsa. “El mercado irá recogiendo todos los días la nueva información, conociendo realmente cuáles de las propuestas de campaña se van a cumplir, cuáles no y en qué magnitud, si serán más moderadas”.

¿Hay motivos para preocuparse?

Campos sostiene que hay una mezcla de factores a tener en cuenta: “las acciones colombianas están entre las más fuertes del mundo este año (que ha sido duro para las acciones), así como el peso colombiano. A Colombia no le ha ido mal y es un país muy atractivo para los inversionistas, pero se necesita claridad para que el tema político no sea un freno; estar seguros de que no se va a afectar el buen comportamiento del país, sobre todo del tema petrolero que motiva la inversión”.

A su vez, Suárez hace énfasis en que el movimiento de los activos estará en función de la nueva información, pero también del contexto internacional.

También lea: El ajedrez detrás de la OPA de Argos

Por su parte, Franco recuerda que una cosa es la empresa y otra cosa es la acción en bolsa, se supone que las dos deberían ir hacia el mismo punto, pero normalmente en la bolsa hay movimientos emocionales que hacen que los activos suban o bajen sin que ello corresponda a un cambio estructural en la empresa. “Aún con la caída de ayer, Ecopetrol sigue con su actividad económica común y corriente. Que siga cayendo o no dependerá de lo que se conozca del nuevo Gobierno, es decir, que el discurso restrictivo frente al sector de hidrocarburos se modere, pero también del entorno internacional”.

En lo particular, Franco considera que el presidente electo va a moderar su discurso y “no va a ser tan restrictivo con el sector de energía y petróleo porque lo necesita, de ahí se deriva el capital para el nuevo Gobierno”.

En esa misma línea, le recomienda a los inversionistas con acciones en Ecopetrol y que no requiera el dinero a corto plazo, no preocuparse, “estos son movimientos normales, la compañía sigue haciendo su tarea y se supone que en el largo plazo los precios se estabilizarán”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.