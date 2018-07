¿Quién es el DJ banquero que ahora dirige Goldman Sachs?

Redacción Economía.

Goldman Sachs confirmó este martes que David Solomon será su nuevo CEO, en reemplazo de Lloyd C. Blankfein, quien dejará el cargo en octubre y se mantendrá como presidente del banco hasta el próximo año, cuando el título pase también a Solomon.

Este no es un movimiento menor, pues Goldman Sachs es uno de los principales bancos de inversión en EE.UU. y maneja activos en bolsa para cientos de compañías en el mundo. Además, la salida de Blanckfein marca, casi, el fin de una era: este fue el ejecutivo que tuvo que hacerle frente a la crisis de 2009, en la que su banco tuvo un papel protagónico al tranzar y estimular un mercado plagado de activos tóxicos.

El anuncio de la transición se dio en paralelo con el más reciente anuncio de ganancias del banco, que reportó sus mejores resultados desde 2009, con US$2.600 millones en ganancias.

Solomon, a diferencia de muchos de sus pares en Wall Street, tiene una trayectoria probada en el ala de inversión del banco, no tanto en la de bolsa. Y esto marca un nuevo camino, en la medida en la que el banquero ha demostrado un interés por fortalecer la parte del negocio que tiene que ver con capital de inversión.

Para toda su trayectoria en un negocio tradicional, Solomon se sale un poco del libreto de gran banquero por varias razones, entre las que se cuenta su interés por las criptomonedas, un activo financiero que es tan usado en el mundo, como odiado al interior del sistema financiero.

Las metas de Solomon incluyen incrementar las ganancias del banco en US$5.000 millones en un periodo de tres años, así como mantener en subida las acciones de la empresa, que han escalado 57 % en 12 años.

¿Quién es David Solomon?

Solomon, quien presidía en Goldman Sachs al lado de Harvey Schwartz, se graduó de Hamilton College como politólogo. Su carrera en Wall Street arrancó en los 80, vendiendo acciones en la firma Drexel Burnham Lambert. De ahí pasó a Bear Stearns y luego, en 1999, se hizo socio de Goldman Sachs.

Solomon tiene el crédito de haber creado un negocio de deuda de alto rendimiento cuando dirigía la división de banca de inversión entre 2006 y 2016. Según The Wall Street Journal, durante ese lapso, los ingresos aumentaron un 70% y la firma duplicó su participación en las ganancias.

Solomon, de 56 años, es conocido por haber establecido un grupo de trabajo que aliviaría la carga laboral de los banqueros más jóvenes. Pero esto no es lo único que lo relaciona con gente más joven. El año pasado, el empresario llamó la atención de los medios cuando mostró su faceta como D.J a través de una publicación en Instagram. Lo que en la foto parecía ser sólo una cosa del momento, en realidad es toda una afición. Según el diario The New York Times, Solomon se ha presentado en Nueva York, Miami y las Bahamas

También se ha unido a grandes de la industria de la música electrónica. A principios de 2017, realizó shows con D.J Liquid Todd. Solomon hizo parte de la gira mundial de Paul Oakenfold, Generations, en Miami; Oakenfold es un ganador del Grammy, quien además ayudó a popularizar la música elecrónica en la década de 1990.

Recientemente, el banquero publicó su primer single, un remix de “Don’t Stop”, de Fleetwood Mac. En su biografía de Spotify se lee que su mantra personal es “nunca perder de vista las cosas que lo apasionan”.

En una entrevista, el ejecutivo admitió que los bancos tienen una mala reputación y dijo que “no sé si ver que el presidente de Goldman Sachs es DJ ayude a cambiar esta percepción sobre la industria, pero tenemos que hacer mucho en este frente”.