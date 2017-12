¿Quién será el nuevo líder de Banco Popular de China?

Bloomberg News.

La interrogante sobre quién será el próximo líder del Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) ha cobrado urgencia tras las insinuaciones de que Zhou Xiaochuan "pronto" se retirará después de un récord de 15 años al mando de la institución. (Lea "¿Quién es el hombre que podría conducir la Reserva Federal de EE.UU?")

Si bien no ha habido indicios de que el nombramiento de un sucesor sea inminente, se abre una posible ventana para la decisión al tiempo que los legisladores del país se reúnen a fin de año para analizar las propuestas de nombramientos.

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) "revisará los nombramientos pertinentes y los casos de remoción" en su última reunión de este año desde el viernes hasta el 27 de diciembre, de acuerdo con una agenda publicada en el sitio web de la legislatura. La declaración no incluye detalles sobre los nombramientos que se discutirán, como suele ser el caso en reuniones similares.

Aun así, el 27 de diciembre es una posible fecha para estar atento a cualquier cambio, ya que el Comité Permanente de la APN conserva el poder de designar a un gobernador del banco central. El propio Zhou fue nombrado titular de la entidad en una reunión similar en diciembre de 2002. Si no hay noticias la próxima semana, marzo puede ser la próxima fecha lógica cuando la APN se reúna para su reunión anual, aunque un anuncio de las autoridades chinas podría surgir en cualquier momento.

A pesar de que el banco central de China carece de la independencia de sus pares mundiales, la elección del gobierno para el máximo cargo sigue siendo importante, como lo demuestra la influencia de Zhou sobre la apertura financiera del país durante los últimos 15 años. Su sucesor, sin duda, tendrá que elaborar una política consciente de la carga de deuda récord de la nación y una economía que se encuentra en una desaceleración a largo plazo.

Con la nominación de Jerome Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el término en abril del mandato de Haruhiko Kuroda como gobernador del Banco de Japón, las principales autoridades monetarias del mundo se encuentran en un período de transición.

Estos son cuatro posibles candidatos para reemplazar a Zhou, de 69 años, en caso de que renuncie. Se muestran en orden alfabético.

Guo Shuqing

El presidente de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC, por sus siglas en inglés) combina el poder político con experiencia en la industria financiera de alto nivel. Su currículum incluye períodos como gobernador de la provincia de Shandong, presidente de China Construction Bank Corp. y jefe del regulador de valores del país. Anteriormente, se desempeñó en el banco central como vicegobernador entre 2001 y 2005, al mismo tiempo que dirigía la Administración Estatal de Divisas.

Muchos consideran a Guo un reformador en el molde de Zhou. Aun así, bajo Guo, la CBRC adoptó en junio severas medidas sobre las inversiones en el extranjero de los principales operadores de China, cuando pidió a los bancos detallar los préstamos que habían otorgado a empresas como Anbang Insurance Group Co. y Fosun International Ltd.

Jiang Chaoliang

El jefe del partido de la provincia de Hubei, en la zona central de China, y expresidente de dos bancos estatales no es nuevo en el PBOC. Dirigió las sucursales de Shenzhen y Guangzhou durante los años de la crisis financiera asiática, y trabajó allí durante el colapso de la Corporación de Inversión y Fideicomiso Internacional de Guangdong, la bancarrota corporativa más grande de China en su momento.

Jiang fue ascendido a vicegobernador en el año 2000. Se desempeñó como presidente de dos entidades de préstamo estatales: Bank of Communications Co., donde lideró una oferta pública inicial de acciones cotizadas en Hong Kong y forjó una sociedad con HSBC Holdings Plc; y el Agricultural Bank of China Ltd., donde comenzó su carrera.

Liu Shiyu

Liu, nacido en 1961, se hizo cargo del regulador de valores de China a principios del año pasado, con la tarea de restablecer la confianza de los inversores tras el colapso bursátil de 2015. Utilizando un lenguaje atípico de la élite política china, prometió enfrentarse a los "cocodrilos" y "bárbaros" de los mercados, y durante su mandato el gobierno impuso fuertes multas a los manipuladores del mercado.

Ingresó al Banco Popular de China en 1996 y se convirtió en vicegobernador en 2006, según una biografía oficial. Antes de eso, trabajó en China Construction Bank Corp. y en la comisión de reforma económica del país. Obtuvo una maestría de la escuela de gestión económica de la Universidad Tsinghua, en Pekín.

Yi Gang

Al igual que Zhou, Yi habla inglés con fluidez y tiene vínculos de larga data con líderes económicos globales y una reputación similar como reformista. Yi ingresó al banco central en 1997 y se desempeñó una serie de funciones antes de ser ascendido a vicegobernador en 2007.

Yi fue administrador de la Administración Estatal de Divisas desde 2009 hasta 2016. Como jefe del regulador monetario, presidió la expansión del mayor fondo de reservas extranjeras del mundo, que en 2014 alcanzó un máximo de casi US$4 billones; además flexibilizó aún más las restricciones del mercado de divisas; y puso mayor énfasis a aumentar el uso internacional del yuan.

La categoría de Yi en el Partido Comunista, como miembro suplente del comité central del partido, puede dejarlo en una posición desfavorable al competir con otros, ya que todos son miembros de pleno derecho del panel de élite.