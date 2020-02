Reino Unido crea empleos a ritmo impresionante pese al brexit

Bloomberg.

La economía del Reino Unido creó empleos a un ritmo impresionante durante el cuarto trimestre, ignorando la convulsión política por el brexit.

El número de personas con trabajo aumentó en 180.000 más de lo previsto, dejando la tasa de desempleo en un mínimo de cuatro décadas del 3,8%, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales el martes. Las cifras probablemente reforzarán la expectativa de que el Banco de Inglaterra se abstendrá de recortar las tasas de interés este año.

El salto se produjo en un trimestre en el que se incumplió una segunda fecha límite por el brexit y el primer ministro Boris Johnson tuvo que celebrar elecciones generales para salir del estancamiento parlamentario. Su decisiva victoria alivió la incertidumbre, lo que ayudó a la economía a evitar la contracción después de un crecimiento mejor de lo esperado en diciembre.

Además de un repunte de la actividad desde la victoria de Johnson, el Gobierno se está preparando para presentar una gran estímulo fiscal el próximo mes a fin de impulsar el crecimiento. La libra registró pocos cambios después de los datos de empleos del martes.

Sin embargo, persisten los riesgos. Johnson ha descartado ampliar el período de transición del brexit más allá del 31 de diciembre, incluso si no hay un acuerdo comercial.

Lo que dicen nuestros economistas:

“La gran ganancia de empleo y una tasa de desempleo por debajo del 4% es una sólida negación al argumento de flexibilización por parte del Banco de Inglaterra, particularmente con un impulso fiscal en camino...”

La última instantánea del mercado laboral sugiere que las condiciones siguen siendo difíciles.

Los puestos vacantes, que habían estado disminuyendo, aumentaron en 7.000 en los tres meses hasta enero y el empleo en el cuarto trimestre alcanzó un récord, impulsado por trabajos a tiempo completo. Las mujeres representaron más del 80% del crecimiento del empleo y ahora son casi la mitad del total.

Ajustado a la inflación, el salario medio subió por encima del pico anterior a la crisis alcanzado en 2008. Las ganancias totales se desaceleraron en el cuarto trimestre, con un incremento del pago medio del 3,2% en el año y un aumento de los salarios, incluyendo bonificaciones, de un 2,9%, el más lento desde 2018. Sin embargo, todavía superan la inflación de menos del 2%.

La productividad, que ha languidecido desde la crisis financiera, aumentó un 0,3% respecto al año anterior en cuanto a producción por hora, su segunda ganancia trimestral consecutiva.

El número de ciudadanos de la Unión Europea empleados en el Reino Unido aumentó en 36.000 respecto al año anterior, o un 1,6%, en el trimestre anterior a la salida del país del bloque europeo.