Reserva Federal de EE.UU subió 0,25% la tasa de interés

Redacción Economía.

La primera reunión oficial de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) terminó hoy con un alza de 0,25% en la tasa de interés de referencia, ubicándola entre 1,5% y 1,75%. Así se completan seis aumentos de tasa desde que terminó la crisis financiera en 2008.

Con esta alza anunciada, la FED confirmó que quiere seguir el mismo camino que venía recorriendo desde el año pasado, cuando subió tres veces los tipos de interés. De acuerdo con las declaraciones de funcionarios del Banco Central, lo más probable es que durante 2018 la tasa se eleve dos veces más.

Sin embargo, no todos los funcionarios de la FED están de acuerdo con que esta medida se suficiente, y proponen subir las tasas al menos cuatro veces este año, y tres ocasiones en 2019.



Según algunos analistas consultados por The New York Times, un estímulo económico a corto plazo por parte del Congreso -en forma de un recorte de impuestos de $ 1.5 trillones y un aumento del gasto federal- podría hacer que la Fed agregue un cuarto movimiento de tasa.

Todo parece indicar que Powell seguirá el estilo de aumentos lentos y constantes de su antecesora Janet Yellen. Se espera, además, que la nueva cabeza del Banco Central no profundice en los temas controversiales del gobierno de Donald Trump.

El comunicado de prensa del Banco Central Norteamericano ratificó el buen momento que vive la economía estadounidense y dió un parte de estabilidad para los ciudadanos. "Las perspectivas económicas se han fortalecido en los últimos meses", aseguraron los funcionarios de la FED.

Los pronósticos de crecimiento de la economía nacional en 2018 pasaron de 2,5%, en diciembre de 2017, a 2,7%. Además, la expectativa de crecimiento para 2019 fue de 2,4 %, tres décimas más que las previsiones de hace tres meses.

Al mismo tiempo, la FED mejoró los pronósticos de desempleo y espera ahora una tasa del 3,8 % para final de 2018 y del 3,6 % para 2019.