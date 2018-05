Salario emocional, modelo de compensación que está en auge en el país

Redacción Profesión Líder

El salario emocional es un beneficio extrasalarial que ofrece una compañía a sus colaboradores con el fin de satisfacer parte de sus necesidades personales y como complemento al pago económico por su trabajo, sin que este beneficio represente un mayor gasto para la empresa. Lea también: Seis aplicaciones que le ayudarán a calcular su liquidación laboral

Según Michael Page, firma de reclutamiento especializado en mandos medios y directivos, la implementación de modelos de compensación en Colombia depende mucho del tipo de compañía y del tamaño del negocio. De acuerdo con cifras de la consultora, más del 90% de las 160 empresas que visitan al mes, ofrecen y/o están en proceso de implementar este tipo de beneficios que inciden en la productividad de los empleados.



Las multinacionales se destacan por tener estructuras más robustas que las compañías nacionales, las cuales hasta ahora están implementando el modelo del salario emocional o intangible.



También se encontró que el 96.4% de los encuestados piensa que el salario emocional es uno de los beneficios fundamentales que debe brindar una compañía, y un 94% estuvo de acuerdo en que el salario emocional es un factor que promueve su productividad dentro de las compañías.



Generación Z: es uno de los grupos generacionales que más demanda los beneficios extrasalariales



Las personas de la generación Z, son aquellas nacidas entre 1995 y 2010, y actualmente conforman el 25% de la población mundial. Según el informe New Kids On The Block, Millennials & Centennials, publicado por Bank of America Merrill Lynchy, se estima que en el 2020 serán responsables del 40% de todas las acciones de consumo a nivel global y conformarán el 20% de la fuerza laboral. Además: Los negocios más rentables en Colombia

Hoy en día, ante la entrada de esta generación al mercado laboral y el auge de la era digital, las cabezas de compañías están pensando en cómo atraerla y retenerla. Aunque es muy cercana a la Millennial, se diferencian en sus motivaciones. “Los Centennials valoran cada vez más los modelos de compensación extrasalarial ya que se han dado cuenta de que existen otras formas de retribución que van más allá de la compensación monetaria y que inciden en su bienestar emocional. Ya no será suficiente confiar en una buena remuneración para cautivarlos, para ellos serán más importantes los planes de carrera y crecimiento dentro de una empresa” mencionó Felipe Delgado, Executive Manager de Michael Page.



Los beneficios preferidos por los Centennials son la flexibilidad laboral y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Además, valoran una comunicación constante y de forma más inmediata e informal con sus jefes.



Beneficios emocionales más implementados dentro las compañías



Los sectores de consumo masivo y farmacéutico son pioneros en la implementación de salarios emocionales, destacándose la entrega de bonos, pago de gimnasio, subsidio en educación, días extras de vacaciones, home office o teletrabajo, primas extralegales, auto corporativo, bono anual de desempeño, auxilios de alimentación y rodamiento, pago del 100% de la medicina prepagada y descuentos en los productos o servicios de la compañía en la que trabajan. Le puede interesar: ¿Cómo está el mercado laboral para las madres colombianas?

Un ejemplo exitoso de la implementación de beneficios emocionales en una empresa de consumo masivo es el caso de British American Tobacco, compañía que fue reconocida en Colombia y 6 países de la región como “Uno de los Mejores Empleadores en 2018” por Top Employer. Sergio Berlanga, Director de Recursos Humanos de BAT Colombia mencionó que parte de su éxito se debe a que no solo ofrecen excelentes condiciones de trabajo para atraer y retener al mejor talento, sino que aseguran oportunidades de carrera en las diferentes oficinas que tienen a escala mundial como parte de sus modelos de compensación a sus colaboradores.

*Si quiere conocer más sobre emprendimiento y liderazgo sostenible, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: