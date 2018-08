A mayo de 2018

Saldo de la deuda externa del país llegó a US$126.517 millones

Redacción Economía.

A mayo de este año, la deuda del sector privado sumó US$ 53,797 millones y las obligaciones del Gobierno superan los US$ 72,721 millones.

A mayo de este año, la deuda externa del país alcanzó los US$126,517 millones que representa el 36,6% del Producto Interno Bruto (PIB), según reportó el Banco de la República. En abril de 2018, las obligaciones externas del país eran de US$127,318 millones.

Un año atrás para el mismo periodo, el saldo de la deuda externa colombiana fue de US$123,554 millones alcanzando a representar el 39,3% del PIB, de acuerdo con el mismo reporte.

En 2010, la deuda externa del país superaba los US$ 64,792 millones representando el 22,6% como proporción del PIB.

En 2002, el saldo de las obligaciones del país sumaban US$ 37,382 millones que era el 38,2% como porcentaje del PIB.

A mayo de este año, la deuda del sector privado suma US$ 53,797 millones y las obligaciones del Gobierno superan los US$ 72,721 millones, según el Banco Central. Al comenzar este año, el saldo de la deuda externa era de US$ 124,995 millones.

La deuda del Sector Público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB, destacó un informe de la Contraloría General. “El endeudamiento público registró un incremento de $29,27 billones respecto al cierre de 2016, sin embargo, como proporción del PIB la deuda pública presentó una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017”, explicó el contralor General, Edgardo Maya Villazón.

El contralor Maya Villazón destacó que el Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzará el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro.