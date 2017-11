Salió primera exportación de aguacate hass hacia Estados Unidos

Redacción Economía.

Desde el puerto marítimo de Cartagena, salió este jueves la primera exportación de aguacate hass colombiano hacia Estados Unidos. Se trata de 34 toneladas que llegarán al puerto de Long Beach, en California, y que, según el Ministerio de Agricultura, fueron compradas por Walmart. La venta fue posible después del anuncio que en agosto pasado hizo el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, durante su visita oficial a Colombia. (Lea: Viaje al corazón de la producción de aguacate hass).

El Minagricultura informó que la fruta exportada este jueves fue cultivada en los predios Viterbo, Los Cristales y El Bosque del municipio de Pácora, en el departamento de Caldas, los cuales cuentan con registro ICA. “Dos empresas son las protagonistas de esta primera exportación: WestSole Fruit y el Grupo Cartama. Funcionarios de la Dirección Técnica de Cuarentena Vegetal del ICA revisaron las muestras biométricas acordadas con APHIS, la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos”, precisó el Gobierno.

La cartera rural resaltó que esta exportación es el resultado de 12 años de negociaciones entre ambos países. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Nuestro aguacate es muy competitivo porque, como la caña, lo podemos producir todo el año. Con este esfuerzo vamos a convertirnos, ojalá, en uno de los mayores exportadores en el mundo”. Actualmente, México es el primer productor de aguacate hass a nivel global. En 2016, Estados Unidos -el principal importador- compró en el exterior cerca de US$2.000 millones de la fruta, en un 90 % producida por México.

“La apertura del mercado de Estados Unidos para el aguacate hass representa el mayor logro de admisibilidad de este gobierno para el sector agro por el nivel de exigencia sanitaria y el tamaño del mercado”, afirmó, por su parte, el Ministerio de Agricultura. Este producto colombiano llega ya de forma masiva al mercado europeo. De hecho, a agosto, las exportaciones de aguacate hass sumaron US$32,03 millones, un aumento del 52,2 % frente a igual periodo del año pasado, y el principal destino es la Unión Europea. Al cierre del año pasado, los mayores mercados fueron Países Bajos, Reino Unido y España.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, indicó que el crecimiento exportador de este producto ha sido vertiginoso pues “pasamos de US$ 107.000 en 2010 a US$ 35 millones en 2016 y nuestra meta es cerrar este año con cerca de US$ 60 millones. Este es un ejemplo digno de replicarse en los demás productos que conforman nuestra canasta agroexportadora”.

Según análisis de Procolombia, el aguacate hass es uno de los productos prometedores para la diversificación de la canasta agrícola exportadora del país. Mercados como Estados Unidos, que demanda 22.700 toneladas a la semana de aguacate hass, son una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones de la fruta.

La cartera rural espera que “durante el primer año Colombia exporte un volumen promedio cercano a las 1.000 toneladas y que aumente gradualmente conforme a la consolidación del plan de trabajo y la vinculación de un mayor número de productores al mismo. Esto requiere un trabajo conjunto entre el gobierno, empresarios, gremios, productores, gobernaciones y academia”.

Explicó que, para lograr ese propósito, el Gobierno Nacional tiene previstos recursos por cerca de $12.000 millones con el fin de aumentar el número de predios libres de plagas y que cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la autoridad sanitaria de Estados Unidos.

“A través de la alianza ‘El Agro Exporta’, entre los Ministerios de Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva ejecutará un proyecto con Analdex para que 700 pequeños y medianos productores de aguacate hass mejoren su productividad y cumplan con las normas exigidas por Estados Unidos. Los campesinos favorecidos son de Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Cauca”, añadió el Gobierno.

El principal departamento exportador de la fruta es Antioquia, que despachó el 58,6% de lo exportado hasta agosto. Le siguen: Risaralda (25,4%), Valle del Cauca (6,3%), Bogotá (5,4%), Cundinamarca (1,2%), Quindío (0,9%), Caldas (0,89%), Santander (0,67%) y Tolima (0,4%).