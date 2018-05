Seguir negociando, el acuerdo más claro en la disputa comercial entre China y EE.UU.

Bloomberg.

Dos días de conversaciones sobre temas comerciales entre Estados Unidos y China concluyeron el viernes en Pekín con un acuerdo de seguir negociando, y no mucho más.

La agencia estatal de noticias china Xinhua informó la tarde del viernes que ambas partes habían alcanzado un acuerdo en algunos temas comerciales, sin dar mayores detalles. También reconoció que hubo importantes diferencias en algunos temas, por lo que seguirán dialogando para lograr un avance.

La delegación estadounidense, liderada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pidió a China que redujese el déficit comercial en al menos US$200.000 millones para finales de 2020 respecto a 2018, según un documento previo al encuentro en Pekín y al que tuvo acceso Bloomberg News. A las primeras horas de la tarde del viernes ninguna de las dos partes se mostraba dispuesta a presentar su versión sobre las negociaciones, y el equipo estadounidense tenía previsto tomar un vuelo hacia el final del día.

Horas antes, Mnuchin dijo que Estados Unidos y China han tenido “una muy buena conversación”, sin dar más detalles. China no dio indicios sobre los temas que estaría dispuesta a aceptar pero un algo cargo hizo duras declaraciones antes de la reunión, y la agencia estatal de noticias advirtió de “demandas no razonables”. La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo el viernes por la tarde que no había información específica sobre las conversaciones.

Las discusiones, realizadas a puerta cerrada, entre el equipo económico del presidente estadounidense, Donald Trump, y autoridades en Pekín comenzaron el jueves, en medio de una prohibición a todos los grandes medios de comunicación del país de publicar información fuera de los comunicados de prensa oficiales, según personas conocedoras del tema.

Estados Unidos, por su parte, moderó las expectativas de que las discusiones vayan a lograr un gran avance. Se esperaba que las discusiones se concentraran en el dominio estatal de la economía china, las transferencias tecnológicas forzadas, y el creciente déficit comercial de Estados Unidos con China. En una de las causas de la fricción entre ambas economías, un informe publicado el jueves en Estados Unidos reveló que el déficit comercial con China aumentó un 16 % a más de US$91.000 millones en el primer trimestre de este año.

Un alto funcionario chino, quien pidió que no se revelara su identidad, afirmó antes de las conversaciones que su Gobierno no aceptaría que Estados Unidos establezca condiciones previas para las negociaciones, como el que China abandone sus ambiciones de modernizar su industria o reduzca el déficit comercial en US$100.000 millones.

Durante el segundo día de discusiones, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, el presidente, Xi Jinping, señaló que China continuará impulsando la globalización y afirmó que su país quiere ser parte activa de los órganos de gobierno mundial. Aquellos que rechazan al mundo serán rechazados por él, dijo en un discurso para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Karl Marx.

Los analistas no se mostraron muy optimistas acerca del posible resultado de las negociaciones, más allá de que ambos países puedan postergar la imposición recíproca de nuevas tarifas.