Suspenden producción de las Frunas por los bloqueos en el Valle del Cauca

Comestibles Aldor, empresa que produce reconocidos dulces como Frunas, Yogueta y Pin Pop, suspendió su producción por los bloqueos. Hablamos con Leonardo Aljure, gerente general de la compañía sobre la decisión y la situación de los empresarios en el Valle del Cauca.

La empresa Aldor, reconocida por producir las famosas Frunas y las chupetas Yogueta y Pin Pop, fue fundada hace treinta años en Cali por la Familia Aljure-Dorronsoro. La compañía, como otras del Valle del Cauca, anunció que suspendió su producción a causa de los bloqueos, el desabastecimiento de insumos y las afectaciones viales que han dejado las jornadas del paro nacional.

Sin embargo, es importante mencionar que durante las jornadas el Valle del Cauca también ha sido espacio de protestas, abusos contra los derechos humanos y en general de una violencia sin precedentes en la historia reciente, algo que viene aumentando la indignación de los ciudadanos.

La Encuesta Ritmo Empresarial especial Valle del Cauca y Cauca evalúo la percepción de 4.273 empresas registradas en las Cámaras de Comercio para conocer el impacto de la coyuntura en la región. El 26,9 % de las empresas del Valle del Cauca indicó que no están operando, el 63 % dijo estar operando parcialmente con una capacidad instalada del 39 %. En Cali el 28 % de las compañías no están funcionando.

Hablamos con Leonardo Aljure, gerente general de la compañía e hijo del fundador, para conocer los motivos de la decisión y las afectaciones que han tenido por los bloqueos en la región.

¿Por qué tomaron la decisión de suspender la producción?

No solo es Aldor, son muchas empresas. Las cadenas de suministros se han obstaculizado, los ingenios en su mayoría estás parados y hay muchas materias primas que están represadas en Buenaventura. En el caso de Aldor, tenemos inconvenientes con carbón, la caldera que utilizamos trabaja con carbón de Amaga. Tenemos problemas con las ventas. Todos los despachos están parados porque no podemos sacar producto de las bodegas. Aldor es un gran exportador y tenemos la principal arteria vial de Colombia, que es a Buenaventura, bloqueada. Las exportaciones están suspendidas hasta que se abran las vías. Nosotros decidimos suspender provisionalmente la producción hasta que se empiecen a normalizar las cadenas de abastecimiento y la vía al puerto.

¿La decisión de suspender la producción es sólo por los bloqueos?

Lo que está pasando es por el paro. La pandemia nos afectó, pero los mercados se estaban normalizando. El año comenzó con una reactivación en la demanda, pero lo que está pasando ahora es por las carreteras bloqueadas.

¿Desde hace cuánto tiempo suspendieron la producción?

Paramos el 28 de abril, anticipándonos al paro, pensando que iba a ser de un día, pero no pudimos reiniciar porque las rutas de transporte estaban bloqueadas, los patios de los buses de la compañía de transportadores y la ciudad. Logramos reiniciar la planta el 13 de mayo porque algunos puntos de la ciudad se habían despejado, pero nos vimos obligados el sábado 22 de mayo a volver a suspender porque no tenemos azúcar y no hemos podido despachar o entregar el producto a los clientes. Tenemos represada mucha mercancía que no podemos transportar.

Específicamente, ¿cuáles son sus afectaciones como empresa?

Nuestra industria depende del azúcar y si no hay azúcar no podemos producir porque los ingenios están parados y algunos fabricantes de empaques también. Tenemos las bodegas llenas de producto terminado que no podemos transportar a nuestros clientes en el interior del país y tampoco a los puertos debido a los bloqueos en las carreteras locales y en arterias grandes en las ciudades. Los bloqueos también son dentro de la ciudad entonces los empleados no podían salir a tomar rutas de transporte. Hoy en día el tema ha mejorado, pero la ciudad está bloqueada. Se debe solucionar cuanto antes el tema del puerto de Buenaventura.

Entre 1991 y 1996 empezaron a exportar a Panamá, Ecuador y Haití, República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos. ¿Treinta años después a qué países exportan?

Exportamos el 50 % de la producción. Se exportan por el puerto de Buenaventura a más de 40 países. Tenemos muchos mercados en Centro américa, Suramérica y en el África. El 100 % de las exportaciones están afectadas por los bloqueos en la carretera Cali-Buenaventura. Así como nosotros están muchas compañías de todos los tamaños.

¿Qué pasará si no está funcionando la producción de dulces conocidos como las Frunas o las Yogueas?

El desempleo va a comenzar a dispararse. Nosotros hemos tratado por todos los medios de mantener los empleos. No hemos cancelado ni un puesto de trabajo, pues sentimos que tenemos una gran responsabilidad con nuestros trabajadores, pero nadie puede hacer lo imposible.

Somos respetuosos de las protestas pacíficas, pero estamos entrando en un daño para el país, el empleo, para los pequeños, para los que dependen de sus pequeños negocios. Por eso, es importante que sepan lo que está pasando. Somos una economía que viene de un proceso de recuperación después de un año de pandemia y esto puede ser mucho mas complicado y costoso para el país que la misma pandemia.

¿Los empleados qué están haciendo en estos momentos?

Todos los empleados están en vacaciones. Estamos anticipando vacaciones, como lo que hicimos en la pandemia. Estamos aguantando y esperando que esto dé señales de un regreso a la normalidad. Llevamos un mes con el negocio parado. Son muchas empresas en la misma situación. Necesitamos que el país reaccione porque esto puede ser un daño muy grave para todos.

Apoyamos el diálogo, los cambios que deben hacerse, pero todos perdemos si esto sigue. Será un costo para todos los empleados.

La empresa empezó en un taller artesanal y familiar. Actualmente, ¿cuántos empleos genera?

Tenemos 1.300 empleos directos.

¿Tienen una cifra de las pérdidas que ha generado el paro en Aldor?

Paralizar la compañía genera pérdidas importantes. Pérdidas muy grandes para la economía, el empleo, el Gobierno porque todos pagamos impuestos. Los grandes economistas deberán calcular el daño de lo que está ocurriendo.

Usted menciona las afectaciones que presentan las empresas del Valle del Cauca por los bloqueos, pero hasta que no se den las negociaciones el paro continuará...

No soy político. Tiene que haber negociación, diálogo, eso es claro. Los empresarios somos conscientes que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que se den los cambios que se requieren. Entendemos que la gente está con temer, que la juventud está sin oportunidades de empleo y esto es una responsabilidad de todos. Esas políticas están en la mesa: los subsidios para empleo, educación gratuita para estratos uno, dos y tres, ingreso solidario para familias vulnerables. Pienso que se están postulando buenas políticas para que la gente tenga oportunidades y ese diálogo tiene que darse, pero acabar con la industria y la economía será peor para todos.

La economía es donde se genera riqueza para que pueda ser la base para un desarrollo social. Acabar con el aparto productivo, los empresarios, los comerciantes, con todo el tejido empresarial (que se compone de cientos de miles de pequeños empresarios que con mucho esfuerzo han construido su sustento durante años) es terminar con la posibilidad de continuar después de una pandemia.

Volver a la normalidad será muy difícil porque estamos retrocediendo décadas en desarrollo social y en pobreza. Es claro que se necesitan unos cambios, pero acabar con la economía es un error.

Con la noticia de la suspensión temporal de la planta la gente se preocupó por las Frunas. ¿Qué pasará con ese dulce?

Frunas es una marca de 80 años. Aldor la compró hace 10 de industria de alimentos Noel, es una de las primeras marcas de Colombia, muy querida que está en el corazón de los colombianos. La vendemos en Colombia y la exportamos a varios países. Esperamos continuar por mucho más tiempo con la marca, pues hace parte de la cultura colombiana y seguirá siendo parte de las familias colombianas.

Somos una empresa familiar que está cumpliendo 30 años y esperamos continuar por mucho más tiempo. Pero quiero reiterar que no solo es Aldor, es la región, nuestro departamento, nuestro país y son miles los que se están perjudicando por el paro, que lleva un mes. La gente lo ve como algo normal, pero no lo es. Esperamos que se normalice.