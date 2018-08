Temores por guerra comercial comienzan a afectar precios del petróleo

Redacción Economía - Con información de agencias.

El Banco Central Europeo (BCE) hizo un marcado énfasis este jueves en sus preocupaciones y prevenciones por la escalada en la guerra comercial que sostienen Estados Unidos y China: los dos países han redoblado sus esfuerzos para gravar bienes importados de su contraparte.

En su más reciente boletín, publicado este jueves, el BCE asegura que “los riesgos a la baja para la economía mundial se han intensificado, en un entorno de adopción de medidas y de amenazas de aumentos de los aranceles por parte de Estados Unidos, así como de posibles represalias de los países afectados".

El Banco añadió: “La complejidad de las cadenas de producción podría amplificar aún más los efectos adversos del proteccionismo para la economía mundial”.

Para este punto, lo dicho por el BCE no tiene mucho de original, pero no por eso deja de ser importante o preocupante. Hasta el momento, los mercados parecen no haber tomado demasiada nota sobre las tensiones comerciales entre ambos países, con comportamientos más o menos esperados en las transacciones de una multitud de bienes.

Sin embargo, el petróleo parece comenzar a resentir la retórica de línea dura, considerada nociva por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que están empleando los chinos y estadounidenses para seguir escalando en su conflicto comercial.

En la mañana de este jueves, el petróleo cotizaba cerca del valor más bajo en siete semanas, ya que China prometió tomar represalias contra los últimos aranceles aplicados por el Gobierno estadounidense y así aumentaron las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

El crudo bajó de los picos que había alcanzado de junio porque EE.UU. y China no dan señales de dar marcha atrás en su lucha comercial, lo que generó preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. Mientras tanto, los inversionistas están observando con atención si Arabia Saudita y otros productores de petróleo aumentan la producción para reemplazar las posibles pérdidas de suministro de Irán, a cuyas exportaciones de petróleo el presidente de EE.UU., Donald Trump, impondrá sanciones a partir de noviembre.

“El temor a que la desaceleración de las actividades comerciales se filtre al mercado de petróleo afectó los precios, porque una desaceleración de las dos economías más grandes del mundo podría afectar la demanda de petróleo”, dijo Michael Poulsen, analista de Global Risk Management, en declaraciones a Bloomberg.

China aplicará aranceles del 25 por ciento sobre el diesel, la gasolina, el propano y otros productos petrolíferos de EE.UU., según el Ministerio de Comercio del país. Aunque esta vez el crudo se salvó, el país asiático podría imponer gravámenes posteriormente si Trump no da marcha atrás, según Li Li, director de investigación en ICIS-China.

En EE.UU., las existencias de crudo a nivel nacional cayeron 1,35 millones de barriles la semana pasada, según la EIA, menos que el declive de 3 millones de barriles pronosticado en una encuesta de Bloomberg. Los suministros almacenados en el centro clave de Cushing, Oklahoma, bajaron por duodécima semana consecutiva. Los inventarios de gasolina sumaron 2,9 millones de barriles, muestran los datos.