“Todavía hay tiempo para hacer una buena reforma pensional”: Asofondos

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

En el congreso de Asofondos, Santiago Montenegro, presidente del gremio, reconoció que se necesita una reforma pensional y dijo que todavía hay tiempo para “hacer una buena”.

Para que no se hunda la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que crearía un sistema de cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario), se debe aprobar en los tres debates que le hacen falta (uno en plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio. Se esperaba que la discusión en segundo debate continuara este miércoles, pero Iván Name, presidente de esta corporación, levantó la sesión sorpresivamente.

Montenegro reconoció que los tiempos están “apretados”, pero pidió al Congreso que se haga un esfuerzo para poder discutir el proyecto. Aunque Asofondos se mantiene en que el corazón de la reforma debe ser el ahorro, el gremio dice que si se insiste en mantener un umbral de cotización en Colpensiones, este debe ser lo más bajo posible, de un salario mínimo, y que lo cotizado se debe ahorrar en un fondo público que sea sostenible en el tiempo.

Sobre la mesa, además de la propuesta oficial, hay una ponencia alternativa que presentó la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U. La iniciativa está tomando vuelo en el Senado, donde congresistas de varios partidos han manifestado su apoyo y los expertos la consideran más sostenible porque cambia dos puntos polémicos de la reforma del Gobierno: el umbral de cotización en Colpensiones (en esta propuesta baja de tres a 1,5) y el manejo del fondo de ahorro (la senadora propone que no quede en manos de Colpensiones sino del Banco de la República).

Frente a la pregunta de si el fondo apoya la ponencia alternativa, Miguel Largacha, presidente del consejo directivo de Asofondos, señaló que expertos, incluyendo a exministros de Hacienda, también han insistido en bajar el umbral de cotización en Colpensiones, de ahí que la propuesta de la senadora Hurtado le parece al gremio más sostenible. También resaltó que bajar el umbral hace más equitativo el sistema, considerando que tal como está el proyecto, todas las personas recibirían subsidio en sus pensiones en los primeros tres salarios mínimos.

El promedio de los cálculos de la ANIF, Fedesarrollo y el CEDE de los Andes indica que bajar el umbral de tres salarios a 1,5 reduciría el pasivo pensional en 20 puntos del PIB, aproximadamente $314,5 billones. Para verlo en perspectiva, ese ahorro fiscal equivale a financiar 25 líneas del metro de Bogotá.

Montenegro aseguró que le preocupa las declaraciones del presidente Gustavo Petro, respecto a que no se puede bajar el umbral porque no quedarían recursos para pagar el pilar solidario, pues el gremio ha advertido que los recursos de las cotizaciones no se pueden destinar para financiar subsidios, sino para ahorrar.

El presidente del gremio resaltó que, aun con un umbral de tres salarios mínimos, los recursos del fondo se acabarían en algún punto, otro tema que preocupa.

