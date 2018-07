Uber subirá sus tarifas 7 % para cumplir con el IVA a plataformas tecnológicas

Redacción Economía.

La empresa afirma que hizo "ajustes" para reducir el impacto de los ingresos de los conductores que usan la plataforma. El impuesto a esos servicios fue introducido en 2016, en la reforma tributaria, pero no empezó a regir hasta el 1° de julio.

El IVA de 19 % para las plataformas tecnológicas, una medida contemplada en la reforma tributaria que fue aprobada a finales de 2016, empezó a regir esta semana, y ya se empiezan a ver los efectos en algunas de ellas, que deben recaudar el impuesto sobre el servicio prestado y entregarlo al fisco.

En el caso de Uber, habrá un incremento en las tarifas de, más o menos, 7 %, según Juan Pablo Wills, director de impuestos para la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber. A través de un comunicado, la compañía afirmó que realizó “ajustes” a los valores que pagan los usuarios a los conductores, para reducir el impacto en los ingresos de estos últimos, quienes, según el modelo de la empresa, reciben un servicio de intermediación para contactar al pasajero. Ellos verán el IVA discriminado en los recibos de los servicios prestados.

La plataforma, de origen estadounidense y que aún no es aceptada por las autoridades de transporte de Colombia, afirmó que para cumplir la ley “adelantó los procesos necesarios para iniciar con el recaudo del impuesto desde el 1 de julio”. Esta medida fue la solución que el Gobierno y los legisladores encontraron para gravar las plataformas extranjeras que funcionan sobre internet y cuya aparición, por demás, ha sido un desafío para los negocios tradicionales: los taxis en este caso; la televisión en el caso de Netflix, entre otros.

Pese a empezar el recaudo, Uber afirmó que “está a la espera de la reglamentación que la DIAN debe emitir para establecer el detalle del pago de los impuestos que correspondan, según lo estipulado en la ley”. El competidor de Uber, Cabify, de origen español, respondió a este diario que no se pronunciará mientras no haya “claridad”, pues “al día de hoy, no hay una reglamentación final sobre este tema expedida por la DIAN”.