Un nuevo paradigma del desarrollo rural

ONU*

Sin un nuevo tipo de desarrollo rural, no hay ninguna posibilidad de desarrollo sustentable, no sólo para los habitantes rurales, sino para cualquier persona en este planeta.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan el más amplio consenso alcanzado por la humanidad sobre el tipo de desarrollo al cual aspiramos. Establecen un mínimo civilizatorio sobre las oportunidades y niveles de bienestar a los cuales cada ser humano tiene derecho y definen las obligaciones de la humanidad respecto de nuestro planeta y sus generaciones futuras.

Se trata, ni más ni menos, de erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático en todos los países y para todas las personas.

Al definir los ODS en septiembre de 2015, los líderes de 193 naciones aprobaron también un plan de acción para alcanzarlos: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con metas e indicadores para medir su progreso.

Para lograr la gran mayoría de dichas metas e indicadores, es indispensable avanzar en una profunda transformación de las sociedades rurales y de las formas en que nos relacionamos con el campo. Casi ocho de cada 10 de los indicadores de la Agenda 2030 están íntimamente vinculados a lo que suceda con las sociedades rurales, y dos de cada diez sólo se pueden lograr en y con el campo.

Pero sin profundas transformaciones rurales será imposible cumplir las ambiciosas metas de la Agenda 2030, como erradicar la extrema pobreza, el hambre y la malnutrición; lograr la igualdad de género; impulsar la productividad y crear empleos decentes o reducir las desigualdades étnicas, la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad.

Los ODS representan un profundo cambio respecto del paradigma que nos guio desde la postguerra, según el cual el desarrollo consistía en dejar atrás lo rural y abrazar, en cambio, la urbanización y la industrialización. Los ODS, por el contrario, contienen metas que sólo serán alcanzadas redefiniendo el papel de las sociedades rurales en el mundo contemporáneo, incluyendo sus vínculos con el mundo urbano, y promoviendo el desarrollo y acceso al mercado de los pequeños productores.

Si en el siglo pasado el desarrollo consistía en superar la ruralidad, en el siglo 21 el desarrollo sólo será sinónimo de progreso humano si resulta en sociedades rurales más plenas, con un mayor ejercicio de derechos básicos y una mayor capacidad de aportar a nuestro destino común en este planeta.

La idea de que el campo es un mundo estático y adverso al cambio se contradice de 1.000 maneras con la realidad: las sociedades rurales de América Latina y el Caribe han vivido profundas transformaciones, especialmente a partir de la década de 1980. Sin embargo, los efectos de esas transformaciones muchas veces no han ido en la dirección del tipo de desarrollo definido por los ODS y la Agenda 2030.

Hay cuantiosa evidencia de que, en la mayoría de nuestros países, la transformación rural no ha sido socialmente incluyente, y tampoco ha sido ambientalmente sustentable. Las desigualdades no son sólo económicas y sociales, sino también sectoriales, territoriales, étnicas y de género. La pobreza y la baja productividad está concentrada en determinados territorios, en los pequeños productores, indígenas y mujeres. Hoy las sociedades rurales están peor que las sociedades urbanas en la inmensa mayoría de los indicadores de los ODS, lo que no es compatible con la visión de “no dejar a nadie atrás” que los inspira.

En nuestra época, el nuevo paradigma de desarrollo rural debe impulsar las transformaciones estructurales necesarias para acercarnos a las metas de los ODS, cuyo logro depende inevitablemente de fortalecer las capacidades, oportunidades y niveles de bienestar de las sociedades rurales.

Para impulsar este tipo de desarrollo los cuatro principales organismos multilaterales dedicados al mundo rural, la FAO, el FIDA, el IICA y el PMA convocan a los países de la región al evento Las Sociedades Rurales y la Agenda 2030, en Santiago de Chile el 17 de abril, como parte del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Su objetivo es tan simple como importante: hacer presente que, sin un nuevo tipo de desarrollo rural, no hay ninguna posibilidad de desarrollo sustentable, no sólo para los habitantes rurales sino para cualquier persona en este planeta.

*Julio Berdegué, representante regional FAO; Joaquín Lozano, director regional FIDA; Manuel Otero, director general IICA y Miguel Barreto, director regional PMA.