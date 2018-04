En febrero de 2018

Ventas externas de productos diferentes a minero energéticos crecieron 13,9 %

Redacción Economía.

En febrero de 2018, las exportaciones de productos agropecuarios, agroindustriales e industriales registraron un aumento de 13,9%, comprado con similar mes de un año atrás, destacó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los ingresos por las ventas externas de estos productos pasaron de US$ 1.098,2 millones en febrero de 2017, a US$1.252 millones en igual mes de un año después, es dcir se registró un incremento de US$ 153 millones.

En la medida en que continúe el trabajo coordinado con el sector privado en la búsqueda de nuevos mercados para los productos colombianos, y se aprovechen las oportunidades que esos destinos ofrezcan, la canasta exportadora continuará su diversificación, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

“Estamos facilitando el comercio, despejando los obstáculos que se puedan presentar para que nuestros productos puedan conquistar más mercados y, lograr que bienes que no gozan de preferencias arancelarias, lo puedan hacer. Todo este trabajo se ve reflejado en el comportamiento de las exportaciones no minero energéticas”, dijo la Ministra según un comunicado de prensa.

El gobierno resaltó que de los productos que hacen parte de las exportaciones no minero energéticas los que más crecieron en febrero fueron los agroindustriales, que registraron un incremento de 61,2 % al pasar de vender US$ 109 millones en febrero del año pasado a US$ 176 millones en igual mes de 2018.

Dentro de los productos que explican este comportamiento se encuentran, entre otros, preparados de alimenticios que contengan cacao (210,1 %), otros azúcares de caña (127,6 %), aceite de palma (98%), tabaco y sus productos (77,4 %), bebidas (42,5 %), artículos de confitería (49,8 %) y productos alimenticios (8 %), precisa el informe.

El informe del ministerio de Comercio remarca que los bienes agropecuarios tuvieron una disminución del 3,6%, al pasar de exportar US$ 454 millones en el segundo mes del 2017 a US$ 438 millones en igual mes de este año.

Las exportaciones de bienes no minero energéticos en el primer bimestre de 2018 aumentaron 17,7 %, en tanto que en igual periodo de 2017 se vendieron US$ 2.130 millones, este año fueron US$ 2.508 millones.