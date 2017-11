“Veo un escenario de continuación de bajas en la tasa de interés”: Banrep

Redacción Economía.

El pasado viernes 24 de noviembre la junta directiva del Banco de la República tomó la decisión de bajar la tasa de interés y situarla en 4,75%, una reducción de 25 puntos básicos. (Lea también: Banco de la República bajó la tasa de interés, quedó en 4,75%)

Para el gerente general del Emisor, Juan José Echavarría, lo anterior es una muestra de las buenas noticias en materia de inflación que tiene Colombia.

“En esencia significa que estamos viendo buenas noticias en materia de inflación, pronto quizá llegaremos a números cercanos al 3% que es la meta del Banco”, dijo el directivo a Blu Radio, al explicar que el equipo técnico del Banco prevé para febrero y marzo de 2019 buenas nuevas en materia inflacionaria que permitirán impulsar la economía del país.

No obstante, Echavarría reconoce que anticiparse a una cifra en esta materia es difícil, pero estima un escenario de continuación de baja de interés que variará en cada una de las juntas mensuales, ya que en una puede disminuir, pero en otras pueden permanecer estable.

El directivo aprovechó para explicar que este dato beneficia a los colombianos en la medida en que bajan la mayoría de las tasas, como la de inversión, ordinaria y a diferentes plazos. “La única que está bajando poco es la tasa de consumo, pienso yo porque básicamente también hay nuevos riesgos, alguna cartera se ha deteriorado y es importante que los bancos evalúen también eso”, concluyó Echavarría.

¿Qué posición tiene el Banco de la República con relación al salario mínimo diferencial?

Otro tema que abordó el directivo del Emisor es la postura que tiene el banco con relación a la propuesta de establecer en el país un salario mínimo que se diferencie por regiones, es decir, que la cantidad de dinero que generan los trabajadores en el país se discrimine por su región y no sea el mismo para toda la nación.

Echavarría afirmó que esta propuesta emerge del grupo de investigadores que tiene el banco, pero que lo más probable es que las posiciones frente a este tema en la junta directiva sean diversas, por lo que no hay una opinión en esta materia que representa al Emisor.

“Nosotros tratamos de que ellos – el grupo de investigadores- tengan libertad de opinión y que eso se conozca en el país. En este caso el doctor Arango planteó eso, que haya salario mínimo diferencial, yo no me atrevo a decir mi opinión, hay costos y beneficios, eso no es un tema netamente económico”, explicó Echavarría.