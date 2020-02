Viva Air regresa a Cali y confía en que le ayude a crecer en 2020

Paula Delgado Gómez - @PaulaDelG*.

La aerolínea proyecta crecer un 40 % al cierre de 2020 y calcula que Cali aportará casi la mitad de esa variación, pues entra a ser el tercer mercado más importante para la firma después de Medellín y Bogotá.

Lea también: El caso de corrupción de Airbus que llevó a Avianca a anunciar investigaciones internas

El Grupo Viva Air regresó oficialmente a Cali ayer al mediodía cuando aterrizó el primero de sus 24 vuelos semanales al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, casi tres años después de que diferencias con la administración de la terminal los llevaran a tomar la decisión de retirar este destino de su lista.

La aerolínea anunció que en adelante ofrecerá vuelos que conectarán Cali con Medellín, Cartagena, San Andrés y Barranquilla, una decisión son la que esperan sumar más de 400.000 pasajeros al cierre de este año, cifra que será clave para alcanzar un crecimiento de 40 % a 2020, pues la capital del Valle no solo se convertiría en el tercer mercado más grande de la firma después de Medellín y Bogotá, sino que aportaría casi la mitad del incremento en operaciones.

El CEO de Viva Air, Félix Antelo, explicó que Cali es un destino clave para la compañía porque es una de las ciudades más importantes de Colombia, la tercera en pasajeros y tráfico; además tienen una gran oportunidad de conquistar un mercado desatendido, pues actualmente ninguna aerolínea de bajo costo tiene presencia en el Alfonso Bonilla Aragón. “Viva necesitaba a Cali y Cali a Viva, es un beneficio mutuo. Esperamos que los factores de ocupación sean muy buenos, lo vimos hoy”, sentenció.

Por ahora, ofrecerán el vuelo desde cuatro ciudades que fueron seleccionadas tras analizar la demanda real y la potencial, “esos son los mercados que vimos con mayor oportunidad de crecimiento o peor servidos, les faltaban más opciones, los competidores habían abandonado, en la ruta no había la oferta que creemos que es necesaria”, explicó el vocero. Las primeras semanas habrá tarifas promocionales disponibles desde $80.000.

Posteriormente, una vez hayan estabilizado la operación hacia Cali, entrarán a decidir a qué otras ciudades pueden llegar desde la capital del Valle del Cauca: “en la lista sigue Bogotá, que ahora es un mercado sobreofertado, el año pasado multiplicó las sillas ofrecidas y la demanda no lo puede absorber de un día para otro, así que no es rentable”, dijo Antelo. También están contemplando operar desde y hacia Santa Marta o Pereira, de hecho, contemplan la posibilidad de incluir un destino internacional.

El CEO no quiso entrar en detalles respecto a la salida de Viva Air de Cali, sólo dijo que hubo desaveniencias con el aeropuerto en su momento que llevaron a la salida de otras dos aerolíneas. "Fue una época que no fue buena, pero cuando yo llegué hace dos años empecé a hablar con Aerocali porque sabía que era importante para Viva volver acá", dijo.

Según Antelo las condiciones negociadas con la concesión no son mejores que las de los competidores, y la carga impositiva sigue siendo alta, aunque hay incentivos de descuentos y menos carga para rutas nuevas, sin embargo, "había una demanda de los pasajeros, no podemos no volar a la tercera ciudad más grande de Colombia, teníamos que volver. Si nos guiamos por lo que leímos en las redes sociales el último año, nos va a ir increíblemente bien porque la gente lo pedía, creemos que es un retorno para quedarnos".

Por su parte, Antonio Silva, gerente de operaciones de Aerocali, destacó que la concesión esperaba que la aerolínea pudiera regresar desde hace muchos años, “volver a tener una empresa de bajo costo, con buenas tarifas nos es muy grato”, dijo. También dijo que el año en que más crecimiento tuvo el aeropuerto que sirve a Cali fue 2010, cuando llegó Viva Air. “Estamos seguros de que este año vamos a tener un crecimiento por encima de 20 %, por cuenta de su operación”, señaló.

Pero no es el único beneficio, Viva Air estima que su llegada a la terminal aérea implicará la reducción de alrededor de 30 % en las tarifas de vuelos a Cali, incluso por parte de sus competidores. “A partir de hoy los caleños y colombianos vuelven a tener tarifas bajas y vuelos puntuales”, destacó el CEO ayer durante el evento de inauguración.

Al respecto, Julián Franco, secretario de Turismo del departamento aseguró que el regreso de Viva Air genera estabilización de precios y competencia sana, “veníamos insistiendo para tener esta oportunidad”. El funcionario dijo además que el regreso de Viva Air les permite “una mayor conectividad y una estabilización de tarifas que nos hace más competitivos, trayendo no solo beneficios para la ciudad sino para todo el departamento. Además de aportar a las dinámicas de crecimiento económico de la región también impulsa a las empresas de turismo de todo el Valle del Cauca a desarrollar una diversificación en su oferta y creación de paquetes más atractivos para viajeros locales y extranjeros que llegarán en los distintos vuelos".

Así mismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, prevee que por medio de la competencia se abaraten los costos, “impulsando el turismo y facilitando la economía alrededor de los nuevos visitantes. Cali se hace más atractiva gracias a Viva”.

"Volvimos y nos vamos a quedar porque hoy Viva es una compañía distinta de la que era en 2017, tiene mucho mejor puntualidad, una flota de aviones totalmente nueva (la más moderna de Sudamérica con antigüedad promedio de un año), un mejor costo unitario (lo hemos bajado casi 30 % y eso nos permite tener precios sustentables y ser rentables) y porque estamos entrando con un mejor itinerario del que teníamos. Creemos que esta vez va a ser distinto y nos va a ir mejor que hace tres años porque el pasajero colombiano ya conoce, está acostumbrado y le gusta el modelo de bajo costo", concluyó Antelo.

Le puede interesar: Latam Airlines dejará la alianza Oneworld a partir del 1 de mayo

Viva Air, que está próxima a cumplir ocho años de presencia en Colombia, proyecta transportar 7,5 millones de pasajeros en todo 2020. Además, este año contratarán 150 alrededor de personas, con lo que completarán más de 1.000 colaboradores. En 2020 también continuará la llegada de los 50 nuevos aviones anunciados (Airbus 320), pues entrarán en operación cinco más para completar 20 en servicio. El Grupo cuenta a la fecha con un total de 25 destinos: 13 en Colombia, 11 en Perú y uno en Estados Unidos.

*Artículo posible por invitación de Viva Air.