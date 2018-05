Warren Buffett habría ofrecido invertir US$3.000 millones en Uber

Bloomberg News

Warren Buffett propuso invertir US$3.000 millones en Uber Technologies Inc. a principios de este año, pero las conversaciones fracasaron debido a desacuerdos sobre los términos y el tamaño del acuerdo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La transacción de Uber que no se materializó recuerda a la apuesta ganadora que Berkshire Hathaway Inc. de Buffett hizo por Goldman Sachs Group Inc. durante la crisis financiera. Buffett invirtió US$5.000 millones en Goldman Sachs, prestando su imprimátur (imprímase) al banco cuando estaba tambaleando tras el colapso de su rival Lehman Brothers Holdings Inc. a fines de 2008. A cambio, la compañía de Buffett obtuvo acciones preferentes que en última instancia generaron a Berkshire más de US$1.600 millones en ganancias. Berkshire también recibió derechos para comprar acciones de Goldman que produjeron ganancias aún mayores.

Buffett propuso términos similares a Uber a raíz de una crisis en la compañía. Buffett habría prestado efectivamente a Uber su excelente reputación, junto con algo de capital, a cambio de fáciles condiciones de un acuerdo. Un portavoz de Uber declinó comentar al respecto. Buffett no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios con un asistente.

Según el acuerdo propuesto, Berkshire Hathaway habría otorgado un préstamo convertible a Uber que habría protegido la inversión de Buffett en caso de que Uber tuviese un aprieto financiero, al tiempo que proporcionaría un significativo aumento si Uber continuara creciendo en valor, dijeron las personas, que hablaron bajo la condición de anonimato. Las discusiones fueron privadas. La oferta inicial de Buffett estaba muy por encima de los US$3.000 millones, dijo una de las personas.

Durante las negociaciones, el máximo ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, propuso reducir el tamaño del acuerdo a US$2.000 millones, dijo una persona, con la esperanza de obtener el respaldo de Buffett y darle una parte potencialmente menor de la compañía. El acuerdo se vino abajo después que las dos partes no pudieron acordar los términos, dijo una de las personas.

La posición de efectivo de Uber sigue siendo sólida. Al final del primer trimestre, Uber tenía US$6.300 millones en efectivo, junto con un préstamo a plazo de US$1.500 millones que se registrará en el segundo trimestre. Pero las discusiones de Berkshire muestran el continuo apetito por capital de la compañía. Las discusiones con Berkshire Hathaway tuvieron lugar cuando Uber buscaba un préstamo a plazo.

Uber parecía dispuesto a aceptar tanto la inversión de Buffett como el préstamo, que cerró en marzo, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. Uber también había recibido US$1.250 millones de un gran acuerdo con SoftBank en enero. Junto a esa inversión directa, SoftBank y su consorcio compraron US$8.000 millones en acciones de Uber a los accionistas existentes.

Tan pronto después de la infusión de efectivo, el intento de Buffett de tomar una participación en Uber mientras estaba en problemas pudo haber sido demasiado tarde para exigir términos favorables de la compañía.