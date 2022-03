Acoso y abuso sexual en apps de transporte. ¿Por qué es importante denunciar?

El 80% de denuncias por acoso y abuso sexual no prosperan y los casos son cerrados. Foto: Natalia Pedraza - EFE

En marzo, Diana* pidió un servicio de Didi desde la casa de su mamá hasta la suya. Un trayecto que, dice, se demora entre 15 y 20 minutos. “El conductor empezó a hacerle comentarios incómodos relacionados con su belleza, luego la intimidó con preguntas sexuales y mientras le hablaba aumentaba la velocidad del auto”, cuenta Julián Toro, amigo de Diana. Ella, comenta Toro, asustada, no hablaba. Cuarenta minutos después se bajó en su destino. “Me pidió que hiciera el reporte en la aplicación. Traté de convencerla de poner la denuncia en la Fiscalía y por miedo no quiso”, asegura. Al igual que Diana, son varias las mujeres que sufren acoso y abuso en las aplicaciones de transporte, pero no denuncian. Algunas de las que sí lo hacen, desisten en el transcurso del proceso por fallas, como vencimiento de términos. Entonces, ¿cómo superar estas barreras para que las denuncias no terminen en impunidad?

La respuesta, dice Diana Riaño, doctora en psicología, investigadora en supervisión clínica y profesora de la Universidad Católica de Pereira, es seguir denunciando, porque “se está haciendo una advertencia social sobre el agresor y la denunciante cree que está haciendo una acción para defenderse y no quedarse en la percepción de que el otro tuvo el poder sobre mí”. Por eso, advierte, lo primero es pasar el reporte en la plataforma y luego denunciar ante alguna entidad, como la Fiscalía, para prevenir que otras mujeres vivan estas situaciones de acoso y de abuso por parte de esa persona. Además, terapéuticamente, advierte Riaño, a la denunciante le sirve para marcar un punto de diferencia para recuperar el poder sobre la situación. “Cuando uno denuncia recupera un poco ese poder de autoridad frente al que hizo el acoso, ya no hay minimización por el daño de otro”, señala.