Colegio Refous anunció insolvencia económica, pero seguirá operando con normalidad

El Colegio Refous tiene 70 años de historia. Foto: Colegio Refous

El Colegio Refous, ubicado en la vía Siberia–Cota, anunció que inició una reorganización empresarial tras acogerse a la Ley 1116. La institución, con cerca de 70 años de funcionamiento y que acaba de finalizar un proceso de matrícula con cerca de 1.500 inscritos, aseguró que continuará operando con normalidad.

La decisión fue comunicada a la comunidad educativa a través de una carta firmada por el rector, Santiago Jeangros, que empezó a circular entre los padres de familia y estudiantes. En el documento, explicó que desde hace varios meses un comité de expertos ha evaluado las mejores alternativas para responder a los compromisos administrativos “con la excelencia y la transparencia que ha caracterizado al colegio”.

Según Jeangros, el objetivo del proceso es garantizar la estabilidad institucional mientras se enfrentan los retos financieros. “La operación del colegio y la excelencia serán siempre la prioridad”, señaló e indicó además que la reorganización fue la principal recomendación del comité asesor y que aún están a la espera de la respuesta de la Superintendencia de Sociedades, que definiría los pasos a seguir.

“Este es un parte de tranquilidad para todos ustedes. El colegio ha funcionado con normalidad durante casi 70 años y así seguirá siendo”, añadió Jeangros en la carta. A pesar de este mensaje, en la comunidad educativa surgieron inquietudes sobre un eventual cierre de la institución.

El rector, en entrevista con Caracol Radio, aclaró que el colegio no es ajeno a la crisis que atraviesan varias instituciones privadas del país, asociada, entre otros factores, a la caída en la tasa de natalidad y a los desafíos financieros que esto implica.

“Cuando una empresa se acoge a una reorganización es porque reconoce un problema, pero utiliza esa herramienta para salvarla”, explicó, y reiteró que el colegio seguirá funcionando con normalidad.

¿Por qué están cerrando tantos colegios?

Como lo hemos explicado en estas páginas, para algunos expertos, la reducción en el número de estudiantes matriculados es una señal de los cambios estructurales que empieza a enfrentar la educación privada. Julián de Zubiría, rector del Instituto Alberto Merani, ha advertido que este tipo de cierres y procesos se presentarán con mayor frecuencia debido al acelerado cambio demográfico de las últimas décadas y que cada vez más las familias tienen menos hijos.

Esos cambios los confirma un informe publicado por la OCDE en 2024, que señala que la fecundidad total se ha reducido en el mundo en un 50 %, pasando de 3,3 hijos en 1960 por mujer a 1,5 en 2022.

A esto se suma la migración como otro factor que impacta la matrícula. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, ha señalado que entre 2022 y 2023 se registró la primera disminución en una década de la población venezolana en Colombia, un fenómeno que empezó a reflejarse en el sistema educativo en 2024. Mientras en 2023 había cerca de 622.000 estudiantes venezolanos, en 2024 la cifra se redujo a unos 600.000.

