Más de 5 millones de estudiantes del país ya reciben PAE: MinEducación

En la actualidad, el PAE llega a 43.000 sedes educativas en el país.

Comenzó el calendario académico en los colegios de Colombia, y los más de 5 millones de estudiantes que hacen parte de las 82 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) reportaron inicio de la prestación del servicio de alimentación escolar, PAE. Así lo declaró el Informe de Operación preparado por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), del Ministerio de Educación.

“En este corte, (15 de febrero de 2023), 18 nuevas ETC, Armenia, Cartagena, Cesar, Chía, Córdoba, Facatativá, Guaviare, La Guajira, Maicao, Meta, Nariño, Neiva, Pasto, Popayán, Riohacha, Tumaco, Uribia y Villavicencio, iniciaron la operación del PAE, lo que quiere decir que 1 millón 166 mil estudiantes adicionales comenzaron a recibir alimentación escolar” indicó Luis Fernando Correa Serna, director de la UApA. (Lea también: EL PAE, un valioso programa que requiere ajustes. ¿Los podrá hacer Petro?)

Los departamentos en los que está a punto de comenzar el PAE

Caquetá, Quindío, Santa Marta, Sincelejo y Vaupés recibirán alimentación escolar entre la presente y siguiente semana, con un impacto esperado en 171.945 mil estudiantes.

De igual manera, se identificó que Buenaventura, Ciénaga, Guainía, Ipiales, Lorica, Pitalito, Sucre, Valledupar y Yopal estarían operando el PAE a finales de febrero e inicios de marzo, lo que beneficiaría adicionalmente a 260 mil estudiantes.

“Este martes nos reunimos con las ETC Casanare y Yopal. Junto con el equipo PAE de Casanare estamos analizando alternativas para la prestación el servicio a cerca de 1.800 estudiantes indígenas, pues las tres asociaciones (indígenas) que operarán el programa no han podido obtener las pólizas de seguro que requieren. Por su parte, Yopal, que planeó con anticipación su ejecución tuvo varias convocatorias declaradas desiertas, por lo que avanzará en una selección abreviada que, esperamos, permita iniciar la entrega del PAE los primeros días de marzo”, agregó el director de la UApA (Lea también: Procuraduría dice que más de 180.000 estudiantes no reciben alimentación del PAE).

En cuanto a la ETC Bolívar, en el marco de su autonomía estableció inicio de calendario académico para el 20 de febrero y está adelantando las gestiones para entregar el PAE a sus 132 mil estudiantes a principios de marzo.

El PAE es una estrategia del Gobierno para contribuir en el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo público, y se basa en la entrega de un complemento alimentario durante la jornada educativa. Se divide en media jornada, que da un aporte nutricional del 20 % de los nutrientes que requiere el estudiante en el día, y la jornada única, que aporta un 30 %. (Lea también: Necesitamos a los operadores del PAE que sí prestan el servicio: Juan David Vélez).

Algunos retos que el PAE debe asumir este año, y que le han causado controversia en periodos anteriores, giran en torno a la contratación de operadores, la transparencia de los contratistas, las formas de operar que tiene el programa, y lo complicado que resulta la llegada de los alimentos hasta ciertas regiones del país de difícil acceso.