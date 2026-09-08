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PISA 2025: Colombia sigue estancada en aprendizaje y lejos del promedio de países evaluados

Este martes, 8 de septiembre, se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025 y dejan una nueva alerta sobre la educación en Colombia. Solo el 46 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico en lectura y siete de cada diez no lograron las competencias mínimas en matemáticas. La lectura es uno de los mayores motivos de preocupación.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
08 de septiembre de 2026 – 11:07 a. m.
En Colombia participaron 7.268 estudiantes en las pruebas PISA.
En Colombia participaron 7.268 estudiantes en las pruebas PISA.
FOTOS: ANDRÉS TORRES
Foto: ANDRÉS TORRES/ EL ESPECTADOR

“De todos los resultados de las pruebas PISA 2025, los puntajes en lectura son los más preocupantes”, advierte Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, al presentar los resultados del examen que cada tres años mide los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes de 15 años en 91 países y economías, entre ellas Colombia. “La mayoría de los estudiantes de 15 años de la OCDE en 2025, en promedio, tenían un rendimiento típico de estudiantes de 14 años”, agrega.

Más información: Fulbright abre becas de investigación en Estados Unidos para colombianos: así puede aplicar

La preocupación, detalló Schleicher,…

Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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