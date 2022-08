¿Qué hacer y qué no mientras está en el aeropuerto? Aquí le decimos

Revise que el equipaje de mano sea del peso correcto, siga con cautela los filtros de seguridad y espere con paciencia mientras su viaje en avión empieza. Foto: Getty Images

Viajar por primera vez en avión es una experiencia que, sin duda, será una de las más inolvidables y hasta adictivas, pues volar y conocer lugares que jamás pensó, en un medio de transporte tan innovador, hace que sea todo un sueño por cumplir.

Conocer los aviones se convierte en una meta para muchas personas, pero, los aeropuertos, son el lugar que más dudas genera para los viajeros principiantes que no conocen muy bien cómo es el proceso de un vuelo nacional o internacional.

Le puede interesar: Rastreador de vuelos: la opción para seguir sus viajes en tiempo real

Para que no se pierda dentro del aeropuerto y para que no tenga dudas sobre ninguno de los procesos que existen en este lugar, aquí le damos algunos consejos sobre qué hacer y que no, cuando está por viajar a destinos nacionales o internacionales.

Para comprar tiquetes de avión con descuentos en Avianca, haga clic aquí.

Cosas que debe hacer antes de llegar al aeropuerto

Check-in online

Ahora la tecnología permite con mayor facilidad acceder a procesos que antes solo se podían hacer de forma presencial, por eso, aproveche para hacer su check-in y check-out por internet, con eso se puede ahorrar las filas largas y un poco de tiempo para antes de subirse al avión.

Asientos de avión

Escoja con anterioridad su asiento de avión, pues muchas personas tienen que pasar por momentos incómodos debido al espacio que hay entre asientos, que dependen de la aerolínea, o por otros aspectos durante el viaje.

También le puede interesar: Tiquetes aéreos baratos: ¿qué día y hora comprarlos?

Documentación

Recuerde que su identificación personal es una parte muy importante para abordar el avión e, incluso, para entrar al aeropuerto, por eso, no olvide su cédula y si se trata de otro tipo de viajes, su pasaporte o visa deben estar siempre a su lado.

Maleta de mano

Si son vacaciones o un viaje corto, evite cobros adicionales y empaque solo necesario. Recuerde que llevar equipaje en bodega implica un costo adicional a los tiquetes de viaje baratos, por lo que debe pensar muy bien qué necesita y qué no para viajar más cómodo.

Para comprar tiquetes de avión con descuentos en Avianca, haga clic aquí.

Cosas para tener en cuenta dentro del aeropuerto

Recuerde que antes de ingresar a su vuelo y estar en la sala de espera, debe pasar por un filtro de seguridad en el que deberá dejar algunas de sus pertenencias para que sean analizadas por un scanner.

Para este proceso, es recomendable que la ropa que lleve encima no sea mucha, es decir, no use más prendas de las que debería, pues, los agentes de seguridad harán que quite muchas de ellas.

Además: ¿Qué debería llevar si viaja a las playas de Santa Marta, Cartagena y más?

Evite las filas largas y sea muy ágil en todo el proceso, pues son millones de personas las que deben pasar por este filtro, y un retraso puede implicar todo un inconveniente para otros pasajeros.

También, es importante que evite chistes, comentarios o palabras que estén relacionadas con ataques, bombas o accidentes de avión, pues los filtros de seguridad que se mantienen en este tipo de espacios es tan grande, que cualquier acción de este tipo puede ser sospechosa para las autoridades.

Finalmente, en el caso de ser pasado por un filtro de seguridad sorpresa, actúe con tranquilidad, haga caso a las instrucciones de las personas encargadas y haga el proceso como se lo indican, de esa forma, el momento durará menos y será más ágil.

¡Ojo! Estos elementos no son permitidos dentro del aeropuerto

Dependiendo de la aerolínea, hay varios elementos que no se pueden llevar en la cabina o en bodega, estos son algunos de los más comunes que se mencionan en aerolínea como Avianca, Wingo y Viva Air.

Para comprar tiquetes de avión con descuentos en Avianca, haga clic aquí.

Armas.

Elementos corto punzantes: bisturís, tijeras.

Elementos que pueda herir o atentar contra la vida de los pasajeros.

Animales, plantas o sus derivados.

Alimentos: Carne fresca, congelada, quesos, medicinas, frutas y otros.

*Esta es una nota informativa, que no representa una opinión o juicio de valor de El Espectador.