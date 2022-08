¿Cuánto dura la comida preparada en la nevera? Consejos y neveras adecuadas

Revisar la fecha de caducidad, mantener las carnes en el congelador y mantener todo en recipientes limpios, son algunas de las claves para que su comida dure más tiempo en la nevera. Foto: unsplash

Guardar alimentos cocinados en la nevera es una práctica muy común después de cocinar, pues el exceso de comida o las sobras que serán usadas para otras preparaciones después, resultan siendo la principal razón por la que las ollas terminan en la nevera.

Sin embargo, el riesgo de dejar demasiado tiempo la comida guardada o refrigerarla de forma incorrecta puede tener consecuencias a futuro para su salud, por eso, aquí le enseñamos cómo guardar correctamente su comida en la nevera.

¿Por qué es importante refrigerar la comida?

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la entidad en España encargada del cuidado y la defensa de los derechos de los consumidores en este país, existen ciertos riesgos para la salud de las personas si no se tienen presentes las condiciones adecuadas en las que los alimentos deben permanecer en la nevera.

Según OCU, “una cuarta parte de las intoxicaciones alimentarias se deben a una inadecuada refrigeración, ya que los microorganismos patógenos se reproducen con gran rapidez si se encuentran a una temperatura templada”.

¿Cuánto tiempo se puede guardar la comida cocinada en la nevera?

Preste atención a estas recomendaciones para que al momento de cocinar y luego guardar sus alimentos en la nevera, no represente un daño en su cuerpo.

No espere a que sus alimentos se enfríen antes de meterlos a la nevera. Lo que recomienda la OCU, es que una vez termine de usar la comida, guarde lo que sobró en recipientes limpios.

Conozca el tiempo estimado para guardar ciertos alimentos. En el caso del pescado puede guardarlo por 1 día, el arroz, entre 4 a 6 días o la pasta, entre 3 a 5 días, aunque lo recomendable es que no debe comida guardada por más de dos días.

Guarde todo en recipientes limpios, de plástico o de vidrio. No deje bolsas de comida abiertas o envases de lata abiertos, dentro de su nevera.

Si se trata de alimentos que no va a consumir en un largo tiempo, es mejor congelarlos.

¿Cómo organizar los alimentos en la nevera?

Otra parte importante del cuidado de sus alimentos, preparados o no, es la organización que deben tener dentro de su nevera, pues esto también afecta en su conservación.

Ponga los alimentos que tienen fecha de caducidad en la parte de adelante de su nevera. Teniendo los productos a la vista es menos probable que se dañen.

Las carnes, pescados y pollo, van en el congelador, por su parte, las verduras y frutas van en la parte central de la nevera donde estén en un ambiente más templado.

Alimentos que no van en la nevera

Para el caso de la comida que se recomienda que no vayan en la nevera como las cebollas, tomates, papas, huevos, frutas, pepinos y otros, es vital que no estén cerca de productos de limpieza, tampoco, que estén tocando el suelo. Mantenerlos en recipientes o en zonas que estén frescas es la clave para que su duración sea más prologada y no se tengan riesgos de contaminación de bacterias.