El humor en los tiempos del Corona

Hace una semana, en el chiste gráfico de un diario de Colonia se veía, llegando desde la izquierda, un globo con la voz de la madre: «¿Salir a jugar a la calle? ¿No te gustaría más quedarte un par de horas viendo televisión?» Y en el centro del chiste el pobre niño con una cara de atónita perplejidad sólo atinaba a decir: «¿Eeeeh?…»

Esa es una muestra del humor blanco en los tiempos del Coronavirus: del humor negro en estos mismos tiempos puedo contarles dos botones de muestra, uno de Twitter y otro de la ciudad alemana donde vivo. El de Twitter es un trino de @Emilirc414: «Que dice mi mamá que si te vas a llevar todo el papel higiénico de los supermercados, que nos invites a dar de cuerpo en tu casa. Y el de Colonia es que delante de la Clínica Universitaria y dizque firmado por ella, que se apresuró a desmentir esa paternidad putativa, apareció un cartel donde se aconsejaba: «La mejor manera de lavarse las manos es háganlo como si hubieran estado picando mucho ají putaparió y ahora quisieran masturbarse».

En Twitter, por cierto, un humorista español ha inaugurado la cuenta @CoronaVid19, en la que dejó dicho: «¿Mi libro favorito? La vuelta al mundo en 80 días». Al enterarse de que el inquilino del 10 Downing Street estaba infectado, comentó: «Me sabe mal porque esa cepa se quedará fuera de la Unión Europea». Luego, cuando los USA superaron a China en el número de infectados y se pusieron a la cabeza del ranking mundial, le faltó tiempo para decir: «Me voy a nacionalizar allí. A mis padres no les va a hacer ni puta gracia». Les recomiendo mantener abierta esta cuenta, el virus es impotente contra el humor.

De Colombia me llegó una lista de frases que hubieran dicho personajes de la Historia en relación con el virus. Selecciono las de Protágoras («El virus es la medida de todas las cosas»), la de Rousseau («El ser humano es bueno por naturaleza, pero el virus lo corrompe», y la de Marx: «¡Trabajadores del mundo entero, separaos!» A los que añado por mi cuenta la de Julio César («Veni, vidi, virus») y la de Jesús: «Amaos a dos metros los unos de los otros».

No me tomen por frívolo después de leer lo que antecede. El humor es una de las características más serias del homo sapiens, tengo la convicción de que esa sabiduría de su nomenclatura antropológica viene de su sentido del humor. Voy más allá: casi me atrevo a decir que la fruta prohibida del Árbol del Bien y del Mal fue una que al comerla tranmitía el sentido del humor. Basta leer un par de capítulos de la Biblia para darse cuenta de que un dios como su Jehová no es capaz ni de una sonrisa. Es por eso que de siempre preferí a Dionisos, el dios griego de la alegría.