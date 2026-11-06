Almadía descarta uso de IA y ratifica premio a la novela de David Silva Rojas

La editorial Almadía emitió un comunicado institucional en el que confirmó de manera definitiva el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat otorgado al escritor y abogado peruano David Silva Rojas por su obra Donde el agua trabaja. La decisión ratifica el dictamen unánime emitido originalmente por el jurado integrado por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, respaldado de igual forma por la Sociedad Ventosa Arrufat.

El dictamen editorial responde a las sospechas surgidas tras la publicación de un reporte periodístico en el diario El País, en el que se señalaba que la herramienta automatizada Pangram indicaba un 99 % de probabilidad de que la obra hubiese sido generada mediante inteligencia artificial. Ante el revuelo mediático y la exigencia de las bases del concurso —que prohibían expresamente la creación con herramientas generativas—, Almadía decidió pausar la gira de presentación del autor en España e iniciar un proceso de investigación interna.

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El proceso de verificación y el criterio humano

Según detalló la editorial en su pronunciamiento, la investigación no se limitó a herramientas informáticas, sino que se fundamentó en criterios de evaluación humana. Para ello, Almadía examinó los materiales aportados directamente por el autor sobre su proceso de escritura —que incluían un diario de trabajo y versiones preliminares del texto— y sostuvo consultas con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos.

Durante el procedimiento, la casa editora destacó la actitud abierta y colaborativa de Silva Rojas para responder preguntas y aportar evidencias documentales. El autor peruano había explicado previamente que la génesis de la novela no derivaba de una indicación algorítmica, sino de una investigación social sobre las difíciles condiciones laborales, los silencios y la vulnerabilidad de las trabajadoras agrícolas en los fundos agroexportadores de la región de Ica, Perú.

Almadía subrayó que el fallo del jurado respondió en todo momento a una evaluación estrictamente literaria basada en la calidad narrativa y la sutileza de la prosa. Asimismo, la institución defendió la necesidad de mantener la confianza mutua entre autores y editores sin convertir el proceso de publicación en un esquema de vigilancia permanente.

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El comunicado dedica un apartado significativo a reflexionar sobre la responsabilidad periodística y el impacto de los señalamientos públicos en la reputación de las personas. La editorial señaló que, si bien la duda sobre una obra galardonada posee interés informativo, los resultados de un software de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra. Por esta razón, el sello consideró que una disculpa pública por parte del medio que difundió el señalamiento representaría un gesto oportuno de respeto y consideración.

Más allá del caso particular, la declaración de Almadía plantea una interrogante sobre el futuro del ejercicio literario frente a las corporaciones tecnológicas. La editorial expresó su preocupación por la tendencia a conceder a empresas privadas la autoridad para validar las formas de escritura en lengua española, advirtiendo que este tipo de "escrutinio algorítmico" podría derivar en una autocensura que limite el estilo de los autores por temor a ser calificados por una máquina.

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David Silva Rojas explicó que la motivación inicial para escribir Donde el agua trabaja surgió tras realizar una investigación técnica sobre el trabajo agrícola en la región desértica de Ica. Al ser abordado por una jornalera que buscaba asesoría legal, el autor comprendió que la estructura de un artículo científico era insuficiente para transmitir la dimensión humana, los sentimientos y las vivencias de los trabajadores del campo. Esta inquietud lo impulsó a volcar su estudio hacia la narrativa de ficción, eligiendo construir una protagonista femenina al constatar que la mayoría de las personas que migran desde el interior del Perú hacia las haciendas agroexportadoras son mujeres que asumen la dureza de esa labor no por aventura, sino por un profundo sentido de solidaridad hacia sus familias.

En cuanto al trasfondo conceptual y a las decisiones de estilo, Silva Rojas señaló que el título de la novela proviene de observar cómo, en el entorno árido de Ica, el agua extraída del subsuelo es canalizada y sujeta a horarios de tal forma que actúa, paradójicamente, como "un trabajador más". Para recrear esa atmósfera sin recurrir a un narrador explicativo o moralizante, apostó por una prosa construida con frases cortas y silencios pausados, concibiendo al lector como un testigo activo que debe procesar sus propias reflexiones. Asimismo, reveló que escribir durante sus noches y madrugadas —mientras equilibraba su exigente ejercicio profesional como abogado— funcionó como un canal indispensable para volcar emociones guardadas.

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