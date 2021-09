Antonio Caballero, el arte de la rebeldía

Antonio Caballero, el caricaturista y periodista bogotano, dejó un legado que traspasó fronteras. Sus palabras nos permitieron conocer diferentes aristas de todos los temas en los que plasmaba sus visiones. En homenaje recordamos su vida y experiencias.

“Qué hay detrás”, esta es la frase con la que Antonio Caballero abrió una de sus columnas para Los Danieles y de las que consideraba fundamentales para el periodismo colombiano. El periodista bogotano mostró interés desde joven en la historia y la política. Sin embargo, sus inicios se dieron en un área profesional distinta al periodismo. A pesar de que las letras corrían por sus venas, pues venía de una familia cercana a la literatura y el arte, Caballero comenzó a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario.

El entonces estudiante de Jurisprudencia, no contento con sus estudios, vio la oportunidad que le permitiría hacer un cambio. Su padre, Eduardo Caballero Calderón, fue nombrado embajador de la UNESCO en 1966 y con él se trasladó a París para continuar sus estudios en Ciencias Políticas. Dos años después de mudarse a Francia sucedió un evento que definió a su generación. Mayo de 1968 marcó las vidas de los jóvenes parisinos con las revueltas y protestas estudiantiles. Para Caballero la situación significó su regreso a Bogotá por el cierre de la facultad en la que estudiaba.

Le sugerimos: Antonio Caballero sobre mayo del 68, la literatura el y periodismo

Pero no se mantuvo lejos de Europa. Regresó al viejo continente poco después. Viajó por Grecia, España, Italia e Inglaterra. A partir de ahí su vida se vio repartida entre dos lugares con un océano de por medio, “mis viajes a Europa los evoco con aprecio, siempre tuve mi vida partida en dos, entre Colombia y el país en el que me encontraba”, dijo para El Espectador en 2017. Londres fue su hogar durante un tiempo, fue en la capital británica en donde inició su carrera como periodista, escribiendo para la BBC y la revista The Economist. Como caricaturista ya había tenido sus inicios en el periódico El Tiempo, que desde 1964 y durante 10 años publicó su serie ‘Cartones’.

De Londres pasó a Roma y de la capital italiana a la isla griega Cefalonia. Durante un año vivió de los dibujos que vendía semanalmente. Su última parada fue Madrid, donde trabajó hasta 1975 en la revista Cambio 16, fundada por Juan Tomás de Salas. A su regreso a Colombia trabajó para la revista Alternativa, creada en 1974 con el objetivo de darle voz a las luchas populares y a la oposición política, donde pasó por cargos como corresponsal internacional y jefe de redacción hasta la última publicación en 1980.

Durante esta década escribió para El Espectador y desde 1996, para la revista Semana, a la que renunció en noviembre de 2020. En esta publicación escribió sus columnas de opinión que luego harían parte de su antología publicada en 2016 ‘El oficio de opinar’, que también recopila sus textos para la revista Arcadia y SoHo.

Le puede interesar: Fallece el escritor y periodista Antonio Caballero a sus 76 años

Caballero también es reconocido por ser el autor de la novela ‘Sin Remedio’, de 1984, que relata la historia de un poeta agobiado por no entender el mundo en él que vive. “Se trata de una novela acerca de lo difícil que es escribir un poema y sobre todo lo que ello conlleva, en una serie de malentendidos que se entrelazan”, dijo para El Espectador en 2017.

Su obra incluye también ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’, sobre el que escribió en su presentación: “Este libro de historia, aunque vaya ilustrado con caricaturas, no va en chiste: va en serio. Y, como todos los libros serios de historia, es también un libro de opinión sobre la historia: entre todas las formas literarias no hay ninguna más sesgada que la relación histórica”.

“La historia de lo que hoy es Colombia comenzó mal desde que la conocemos, con los horrores sangrientos de la Conquista. Y siguió peor. Esperemos que empiece a mejorar antes de que termine”, así cerró Caballero la presentación de ‘Historia de Colombia y sus oligarquías’, palabras que recuerdan su voz y rebeldía que no serán olvidadas en el periodismo colombiano.

Le sugerimos: Adiós a Jaime Jaramillo Escobar (X-504)