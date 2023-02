Banksy vuelve con un grafiti para San Valentín, esta vez sobre la violencia de género

La obra de Banksy parece mostrar a un ama de casa de los años 50 con un ojo hinchado, a la que le falta un diente, y aparentemente encerrando a un hombre en un congelador. El congelador fue retirado posteriormente por trabajadores del ayuntamiento. Foto: AFP - WILLIAM EDWARDS

El artista urbano británico Banksy desveló el martes, coincidiendo con el día de San Valentín, una obra mural que pone de relieve la violencia doméstica contra las mujeres y que se vio rápidamente desmantelada por los agentes de limpieza callejera.

El mural apareció en una pared de Margate, un pueblo de 65,000 personas en el sureste de Inglaterra. La imagen representa a un ama de casa al estilo de los años 1950, con un ojo morado y un diente roto, que parece empujar a un hombre dentro de un viejo congelador abandonado junto a una pared. En el suelo, junto a este, había objetos como una sartén, una silla rota y una botella vacía.

Le recomendamos: Banksy: cuando las paredes hablan

El misterioso Banksy, cuya verdadera identidad sigue sin conocerse, reinvidicó la obra, que tituló “Máscara de San Valentín”, publicando tres imágenes de ella en su cuenta de Instagram.

Amanda Barden, una vecina de Margate de 56 años, dijo que le parecía “fantástica”. “Es un tema importante que la gente pueda hablar de violencia conyugal (...) esto abrirá un diálogo”, consideró. Sin embargo, a mediodía, trabajadores municipales retiraron el congelador y los otros objetos, dejando la obra incompleta y de difícil comprensión.

“El grafiti está situado en la pared de una propiedad privada. Un congelador que parece formar parte de la instalación fue retirado por agentes municipales por motivos de seguridad, ya que se encontraba en suelo público”, explicó después el ayuntamiento en un comunicado.

El congelador “se devolverá cuando se garantice que es seguro”, afirmó, precisando que se pondrán “en contacto con el dueño de la propiedad para discutir cómo para preservar la obra de arte para el distrito”.

Le podría interesar: “El amor líquido”, un concepto en vigencia

Antes de la retirada de objetos, la alcaldesa de Margate, Heather Keen, había dicho que la ciudad iba a “estudiar cómo protegerla y preservarla, porque estamos muy orgullosos de tenerla aquí”.

En entrevista con la BBC, la dueña de la casa, que solicitó no ser identificada, aseguró que se sentía disgustada. “Era parte del arte, deberían estar muy contentos porque Margate podría recibir mayor atención, atención positiva. ¿Por qué han movido esas partes? Es una tontería”.

Además, aseguró que antes el ayuntamiento no se mostraba tan interesado por la basura de la calle o, al menos, no así de rápido. “Aunque les reportes para que se lleven la basura, actúan una o dos semanas después, no inmediatamente”.

Hace tres años, el artista originario de Bristol, que trabaja bajo seudónimo, ya había pintado una obra para San Valentín: una niña disparando con una catapulta a un ramo de flores rojas.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖