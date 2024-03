“Cuerpos en movimiento”, la propuesta de la Filarmónica Joven que integra danza contemporánea

"Cuerpos en movimiento" es la nueva apuesta de la Filarmónica Joven de Colombia. Foto: Cortesía

Con “Cuerpos en movimiento” la Filarmónica Joven integra la música clásica con la danza contemporánea en el segundo año de colaboración entre ambos ensambles, con el objetivo de fortalecer la música de cámara en Colombia. En esta oportunidad, la Compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo acompañará esta gira en calidad de artistas invitados.

“A través de esta gran alianza con el Cuarteto Debussy, los Institutos francés de París y Colombia, la Embajada de Francia en Colombia, la Alianza Francesa, y con la compañía de El Colegio del Cuerpo, invitados para este año, estamos apostándole a la innovación en los procesos de formación para los jóvenes artistas colombianos, en los campos de la danza y la música sinfónica, con el propósito de inspirar una nueva generación de artistas visionaria, empoderada y resiliente, comprometida con el desarrollo de un país más justo, equitativo e innovador”. Juan Andrés Rojas, Gerente de Proyecto de vida en Jóvenes de la Fundación Bolívar Davivienda y Director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

Esta propuesta será la primera gira de 2024 para la Filarmónica Joven. Esta comenzará con una residencia artística de cinco días en Cartagena, sede de El Colegio del Cuerpo. En la sede de la compañía, músicos y bailarines crearán un programa introspectivo alrededor de tres piezas musicales: Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz del compositor austriaco Joseph Haydn, el Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk del polaco Henryk Górecki y Paisajes caribeños del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.

La gira de conciertos comenzará en Santa Marta el 21 de marzo, en el Teatro Santa Marta. La siguiente cita será en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y, finalmente, llegará al Auditorio León de Greiff en Bogotá. Los conciertos se realizarán como parte de las celebraciones del mes de la Francofonía en Colombia.

“La propuesta artística no solo une la música “clásica” con la danza contemporánea, sino que, también, reúne a los músicos y bailarines en un mismo espacio, en el que se abandonarán las tradicionales formaciones de las agrupaciones de cámara y orquestas, otorgando la oportunidad de que el músico también haga parte de la danza, de la expresión, de la creación corporal. Así mismo, el bailarín deberá acostumbrarse a la presencia del músico en su espacio, generando un estado de convivencia interdisciplinar único y altamente emocionante y disruptivo”, se lee en un comunicado de prensa.

