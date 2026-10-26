Decisiones frente al Museo y la Biblioteca Nacional siguen generando manifestaciones

Bajo la consigna "¡El arte no se borra, nuestros derechos tampoco!", Lilas y Lavandas, una de las organizaciones convocantes de la "Marcha del Arte",…

En estos momentos la manifestación que se encontraba en el Museo Nacional ( @museonacionalco ), se trasladó hasta la Biblioteca Nacional ( @BibliotecaNalCo ). pic.twitter.com/oZkqlmdlDU

Las decisiones del Ministerio de Cultura frente a instituciones como el Museo y la Biblioteca Nacional siguen motivando manifestaciones. Este domingo 25 de octubre, cientos de personas convocadas por colectivos defensores de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ se reunieron frente al Museo Nacional, sobre la carrera Séptima, y luego se trasladaron hacia la Biblioteca Nacional.

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Bajo la consigna "¡El arte no se borra, nuestros derechos tampoco!", Lilas y Lavandas, una de las organizaciones convocantes de la "Marcha del Arte", cuestionó la exclusión de la diversidad de los espacios educativos y culturales.

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Esa preocupación también pasa por el futuro de las bibliotecas públicas como espacios de encuentro con distintas ideas, una inquietud que fue expresada por cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional en un pronunciamiento difundido el sábado 24 de octubre. En esa carta, cuestionaron las recientes acciones del Ministerio de Cultura y advirtieron que frenar los programas de la institución pone en riesgo el derecho a la lectura, la educación, la investigación y la cultura. "Las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos", afirmaron.

Lea aquí: Exdirectoras de Biblioteca Nacional: "Nada de esto cabe en la estrecha etiqueta de lo woke"

Los manifesantes de este domingo también rechazaron la influencia de sectores religiosos en las decisiones políticas que, según señalaron, afectan los derechos y las libertades individuales. También indicaron que no aceptan que se imponga una ideología religiosa sobre los cuerpos, las escuelas y las libertades de las personas. "El Estado es de todas, todos y todes" y "Nuestros derechos no se negocian", se lee en la convocatoria de Lilas y Lavandas.

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Otro de los colectivos que convocó a un plantón hoy fue Fattal. Su manifestación consistió en un recorrido histórico con una exposición en la calle "sobre la represión de la disidencia sexual y de género en Colombia", mediado por el historiador Felipe Caro.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá acompañó la movilización e informó que no se presentaron situaciones que afectaran la convivencia.

La exposición de la Comisión de la Verdad llegará al Museo Nacional

A finales de noviembre, el Museo Nacional recibirá una exposición construida a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que aborda la historia del conflicto armado colombiano, los testimonios de las víctimas, los factores que han permitido la persistencia de la violencia y las recomendaciones para construir la paz. La apertura coincidirá con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

La preparación de la muestra ocurre mientras continúa la controversia por el retiro de piezas de las salas del museo relacionadas, entre otras cosas, con la historia política del país. Entre los objetos retirados está justamente el balígrafo con el que se firmó el Acuerdo de Paz, cuya salida fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella.

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