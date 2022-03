Diálogos con la Muerte (Parte II)

"La buena opinión que teníamos de nosotros mismos y del mundo ya no es más que una ilusión, y saber eso es terrorífico, pues conocíamos el caminar en las calles, el trabajo ocho horas al día, los viajes y los parques, y ahora no somos más que la palidez de ese pasado". - Juliana Vargas Foto: Rodrigo Cabral Godoy - @rodrigo_cabral_godoy

Tres mil muertos, cinco mil muertos, un millón de muertos, tres millones. Hoy, tan sólo en un país, hubo dos mil muertos; en otro fueron dos mil quinientos; en total, la Peste Negra cobró la vida de 25 millones de personas sólo en Europa y, si es cierto lo que están diciendo en noticieros, chismes de barrio y artículos científicos, para allá vamos, pues nos creemos dioses, pero no somos más que marionetas, y estamos colgados de los hilos del destino.

Hablando de marionetas e hilos, últimamente he tenido toda clase de pensamientos negativos. Viviendo con tiempo robado y encerrado en una casa sin nada más que hacer que esperar a la Muerte, literalmente hablando, supongo que es normal. De hecho, en los últimos días he llegado a la conclusión de que ese mundo de afuera no era para nada el orden natural de las cosas. Estábamos caminando siempre hacia delante, detrás de invenciones que nosotros mismos habíamos creado y de eso se trata el horror del momento. Ya no hay trabajo, capital o sueño que valga. El hombre ya es una Nada consciente de sí. La buena opinión que teníamos de nosotros mismos y del mundo ya no es más que una ilusión, y saber eso es terrorífico, pues conocíamos el caminar en las calles, el trabajo ocho horas al día, los viajes y los parques, y ahora no somos más que la palidez de ese pasado. Bien podríamos compararnos con muertos vivientes porque ahora somos lo que antes no éramos, ahora somos lo que no deberíamos ser.