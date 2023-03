Trump lanzará un libro de cartas enviadas por Kim Jong Un, Oprah, Lady Di y otros

En 2019 Donald Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, se reunieron para aliviar tensiones. Foto: Agencia AFP

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump sacará su segundo libro después de haber pasado por la Casa Blanca. “Letters To Trump” (Cartas a Trump) recopila 150 cartas que el republicano colectó a lo largo de 40 años. Entre sus remitentes están Richard Nixon, Oprah Winfrey, la princesa Diana (Lady Di), Hillary y Bill Clinton, Kim Jong Un, Ronald Reagan, Mario Cuomo y Liza Minnelli.

Se trata de un libro de imágenes. Junto a las cartas escaneadas, escogidas por Trump, se encuentra un comentario respecto al contenido del texto, una fotografía y, en casos en los que la letra del remitente es difícil de leer, una transcripción. “Ningún libro ofrece una mirada a la historia como “Letters To Trump””, anota Winning Team Publishing. Este “revela parte de la increíble colección privada de correspondencia entre el presidente Donald J. Trump y los innumerables líderes mundiales, celebridades, atletas y empresarios que dieron forma a los Estados Unidos y al mundo”.

Le recomendamos: “La importancia de la fotografía está en esa labor de hacer memoria”

Como recordó The Guardian, algunas de esas cartas resultan controversiales, debido a su carácter confidencial. Trump había mencionado las cartas que le había enviado el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en 2018: “luego nos enamoramos, ¿vale? No, en serio: me escribió cartas preciosas, y son cartas geniales”. En 2019, en entrevista con Bob Woodward, el exmandatario reconoció que aquellas cartas, que se llevó cuando abandonó la Casa Blanca y por las cuales se le acusó de retener archivos gubernamentales sin autorización, eran secretas.

En 2021, Trump publicó “Our Journey Together” (Nuestro camino juntos), un libro de fotografías sobre su tiempo como presidente, de la mano de Winning Team Publishing, editorial que también se encarga de “Letters to Trump”. El libro hizo 20 millones de dólares en ventas durante los primeros dos meses, pero también fue objeto de controversia. The New York Times reportó que el expresidente bloqueó las intenciones de Shealah Craighead, la jefa de fotografía que lo acompañó durante su presidencia, quien originalmente había manifestado su plan de hacer un libro con las fotos más icónicas que tomó en ese periodo.

Le podría interesar: El adiós temprano a Karim Ganem Maloof, un editor exquisito

“El equipo de Trump pidió a Craighead que pospusiera su proyecto de libro para permitir que el expresidente tomara las fotos de Craighead y las de otros fotógrafos de la Casa Blanca y publicara su propio libro, que ahora se vende a 230 dólares el ejemplar”, reportó entonces el mencionado medio.

“Letters To Trump” sale a la venta el próximo 25 de abril por $99 dólares y $399 dólares la copia firmada por el republicano. Es importante anotar que Winning Team Publishing es una editorial conservadora, nacida en 2021 gracias al esfuerzo de los aliados de Trump, entre ellos Donald Trump Jr., para la publicación de “Our Journey Together”. “El objetivo de Winning Team Publishing es promocionar a autores que representen a la Mayoría Silenciosa, a los patriotas de America First y a los lectores preocupados por la libertad”, se lee en su página web.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖