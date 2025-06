La necesaria e inconveniente sensatez de un hombre llamado Emil Cioran

Un día cualquiera de junio de 1979 le confesó al escritor Jean-François Duval que exhibirse resultaba en el fondo una indecencia, y que él escribía, pero cuando lo hacía estaba a solas consigo y no pensaba que sus textos serían publicados. “En el momento en que escribes estás solo contigo mismo o con Dios, aunque no seas creyente. A mi juicio, eso es, en verdad, el acto de escribir, un acto de inmensa soledad. El escritor solo tiene sentido en esas condiciones. Lo que hagas posteriormente es prostitución. Pero, a partir del momento en que has...