Esteban Celis: “En el arte cyborg la inspiración del reino animal es fundamental”

Esteban Celis vive con su obra "Locate sense" adherida a su cabeza./ Macarenea Foto: Macarenea

¿Qué lo convierte en cyborg?

Dentro de todas las tecnologías que actualmente tengo en el cuerpo lo primero fue un bioimán que tengo en la mano derecha y con él puedo sentir los campos magnéticos de los objetos. Posterior a eso estuve trabajando en lo que tengo en la cabeza, un dispositivo que se llama “Locate Sense”, que me permite sentir, por medio de pulsaciones tanto en la oreja como en la nuca, el campo magnético de la Tierra. Se sienten como latidos en mi cabeza, cada vez que giro hacia el norte. También tengo en esta mano un chip que se escanea con cualquier teléfono celular, con el que estoy guardando información de artista, links, redes sociales, cosas por el estilo. El trabajo que ha sido un poco más largo, y me ha llevado más tiempo, es el dispositivo que tengo en la cabeza, porque se empezó a trabajar desde cero.

¿Cómo utiliza esta tecnología para hacer arte?

Dentro de lo que es el arte cyborg, ya el hecho de la creación del dispositivo es parte de la obra. Posterior a eso me empezó a interesar un poco lo que es la performance y lo que viene del cyborg art, el hecho de poder experimentar la obra fue algo que me atrajo mucho a poder relacionarme con este tipo de arte. Actualmente estamos desarrollando distintas obras en las cuales podemos usar la tecnología en actos performáticos o en obras que tengan que ver con el concepto por el que me he ido moviendo, que tiene que ver mucho con el manifiesto cyborg de Dona Haraway. Este ha sido un camino que empezó hace unos meses, y no es un tipo de arte que digamos tu agarras un lienzo con la pintura, lo pintas, se seca y lo vendes. No, requiere un poco más de tiempo, un código de programación, todo lo que tenga que ver con la cibernética, la tecnología, etc. Pero ahí poquito a poco hemos ido sacando distintas cosas, ya sea haciendo charlas intentando apoderarnos de los espacios artísticos aquí en Chile.

¿Qué fue lo primero que le llamó la atención sobre todo el tema cyborg?

Primero, era el hecho de poder hacer la obra como tal. El arte cyborg tiene esa cosa muy particular de que el artista experimenta a diario la obra, en este caso serían los sentidos que vamos realizando por medio de la cibernética. Lo que tengo en la cabeza lo uso a diario, entonces estoy constantemente sintiendo estos estímulos y me llamaba mucho eso la atención porque empecé a averiguar el tema de la performance y empecé a meterme dentro de este mundo. Conocí la obra de Neil Harbisson y comencé a averiguar más sobre distintos referentes que han usado el cuerpo para poder expresarse artísticamente y teniendo todos en común el concepto del cyborg de Donna Haraway. Ella dice que no es necesario tener tecnología en el cuerpo para ser un cyborg, hay una sociedad cyborg, porque la tecnología ya es parte de nuestro día a día, es una extensión de nuestro cuerpo, entonces esa separación entre tecnología y ser humano no existe. Por ahí enfoco mi trabajo.

¿Cuál es la razón detrás de su acercamiento a los campos magnéticos y otras características de sus implantes?

Uno de los principales puntos del arte cyborg es la inspiración del reino animal, en distintos sentidos que tienen otros animales. A mí me llama mucho la atención que hay animales como el tiburón, por ejemplo, que biológicamente la selección natural lo dotó de poder sentir al campo magnético. Eso me llama mucho la atención y también tiene que ver con un concepto de poder situarme en un lugar y de sentir ese estímulo en cuanto a para que se pueda entender mejor. Pasa, por ejemplo, con sabores de la infancia, que una comida nos recuerda a alguien, pasa que, con este tipo de estímulos como la vibración o las pulsaciones, por ejemplo, me evoca mucho a un lugar en específico de cuando fue la primera vez que lo sentí, entonces te sitúa en un lugar de forma diferente porque ese tipo de estímulos están presentes dentro de nuestra realidad, pero pasa que biológicamente no los podemos sentir. Transformar eso a cosas que podamos nosotros de alguna forma percibir con nuestro cuerpo me llama mucho la atención, entonces por eso decidí el tema del campo magnético y poder sentirlo ya sea en mi mano o en mi cabeza.

¿Cuál es el proceso para el desarrollo de sus implantes?

Todo lo que es la parte de tecnología y desarrollo lo trabajo junto a Corporación Robot, con Claudio que es un amigo con quien trabajamos todo lo que es la parte de tecnología, aterrizamos un poco la idea y vamos a poco. Esto es muy hazlo tú mismo, hay mucho ensayo y error, hay que tomar muchas cosas en cuenta, no solamente que las materias sean compatibles con el cuerpo humano, sino que, por ejemplo, en este caso tengo un cable que va desde la oreja hacia atrás de la cabeza. Entonces hay detalles tan básicos y mínimos como, por ejemplo, elegir un cable que no se corroa con el sudor de la persona. Todo ese tipo de detalles se tienen que ir viendo en muchas cosas, en el camino se dan diferentes situaciones y uno tiene que ir arreglando y solucionando que sea la parte también del código. Muchas veces es un código que es hecho desde cero y eso se ha hecho como ensayo y error. Lo hacemos en un pequeño taller que empezó como un taller de robótica y hoy en día está transformado también en un taller de biohacking. Poquito a poco hemos ido avanzando en eso.

¿Qué desafíos u obstáculos ha enfrentado en el proceso de construcción de los implantes?

Más que obstáculos dentro del trabajo como tal nos hemos encontrado con cosas que son muy solucionables. La mayor traba creo que ha sido un poco el impacto que ha tenido socialmente, se podría decir eso ha sido un poco parte del problema. Como artista me gusta mucho el hecho de poder provocar dentro de lo que hago. Por ejemplo, cuando salió una de mis primeras entrevistas recibí hasta amenazas, puede ser que no te guste o puede ser que no estés de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero un tema muy diferente es amenazarme y amenazar mi teoría física, entonces no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Si fue un poquito complejo de sobrellevar en ese momento, creo que eso ha sido lo más difícil, más que el trabajo.

¿Cómo ha sido la reacción del público?

Hay de todo. Hay mucha gente que obviamente le interesa mucho el tema, pero en la calle obviamente te miran y mucha gente no entiende de qué va, pero en cuanto al tema de las redes sociales es un poco más duro. Hay de todo, hay gente muy buena onda que apoya, que está pendiente, que le encanta el proyecto, pero también hay gente que no entiende que esto es un concepto, que es una idea artística y otra gente que, ya está lo típico, conspiracionista que me han dicho cosas tan ridículas como que es parte de la élite o algo así por el simple hecho de trabajar con tecnología. He tenido que aprender un poco a lidiar con este tipo de situaciones.