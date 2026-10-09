Francia recupera dos Renoir robados valuados en USD 10 millones y detiene a seis sospechosos

Las obras, tituladas ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’, fueron localizadas en un garaje y están aparentemente en buen estado,…

"Saber que han sido recuperados es un inmenso alivio", agregó el alcalde de esta ciudad de la Riviera francesa, Bryan Masson, confirmando una información del medio BFMTV.

La policía francesa ha recuperado los dos cuadros de Pierre-Auguste Renoir robados en septiembre del museo dedicado al pintor en la localidad mediterránea de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, informó este viernes la cadena BFMTV.

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Las obras, tituladas ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’, fueron localizadas en un garaje y están aparentemente en buen estado, según el diario Nice Matin.

El miércoles 7 de octubre, seis personas fueron arrestadas en los departamentos de Alpes Marítimos, Hérault y Jura por la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y la policía judicial de Niza, encargadas de la investigación. Dos de los detenidos son sospechosos de ser los autores del robo, según BMFTV. El diario de Niza, el primer medio en reportar el hallazgo de las obras y el arresto de los sospechosos, afirmó que las autoridades no descartan la teoría de que los ladrones puedan estar vinculados a una banda criminal.

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"Estos dos cuadros no son simples obras de arte. Pertenecen a la historia de nuestra ciudad, a nuestro patrimonio y al legado que Auguste Renoir dejó en Cagnes-sur-Mer", indicó Masson en un comunicado. Aunque se hicieron arrestos, todavía no se han presentado cargos.

El robo se produjo el 8 de septiembre, cuando dos individuos irrumpieron en el museo, cortaron los anclajes de cuatro cuadros y huyeron con dos de ellos antes de la llegada de la policía municipal, alertada por el sistema de alarma.

Los ladrones abandonaron en el jardín otras dos obras que habían intentado sustraer.

La investigación, inicialmente dirigida por la Fiscalía de Grasse, pasó posteriormente a la Fiscalía de Marsella.

Según medios franceses, las detenciones se llevaron a cabo de forma coordinada en varios departamentos del país.

"En julio de 2026, el Ministro anunció la implementación del plan de acción de seguridad para museos, respaldado por un fondo de seguridad de 30 millones de euros. Gracias a la participación de diversos departamentos, se apoyaron 482 proyectos prioritarios en todo el país. Este plan también incluye el fortalecimiento de la Misión de Seguridad, Protección y Auditoría (MISSA) del Ministerio de Cultura: se realizarán visitas obligatorias y aleatorias a los museos por parte de asesores de seguridad de la MISA, y se requerirá la aprobación de la MISA para todos los préstamos de obras de arte de museos nacionales. El Ministerio está identificando ahora las necesidades más urgentes para 2027″, detalló la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard.