Historia de la literatura: “Las moscas”

"Todo ha sido descubierto, excepto cómo vivir", decía Jean-Paul Sartre. Foto: AP

Las moscas, del francés Jean-Paul Sartre (1905-1980), es una de las producciones más representativas de la dramaturgia del siglo XX, estructurada a partir de una reinterpretación la obra clásica La Orestíada (458 a. de C.), del griego Esquilo (525-456 a. de C.). Fue publicada en un momento crucial para Europa (1943); rezuma cuestiones políticas, bélicas y existenciales, ya que es una de las piezas literarias en las que el autor pone en práctica la esencia del movimiento existencialista, pero además es una crítica a la guerra en general y al nazismo en particular.

Sartre fue uno de los grandes exponentes de la “literatura comprometida”, noción que él mismo plantea en su ensayo ¿Qué es la literatura? (1947). Establece dos conceptos a la hora de hacer literatura: libertad y compromiso. La literatura no es más que un esfuerzo para alcanzar el conocimiento y la libertad. La literatura comprometida debe presentar la situación sociocultural, socioeconómica y sociopolítica de un país; es decir, tiene la obligación de consagrar las condiciones humanas de sus habitantes en su época presente. En esa medida, lo que hace con Las moscas es poner a dialogar una obra literaria del pasado con el momento crucial que vive Europa.

Jean-Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905 en París, donde transcurrieron sus primeros años. Luego se trasladó con su madre y padrastro a La Rochelle hasta 1920, año en el que regresó a París. Empezó sus estudios de Filosofía en 1924, donde conoció a Simone de Beauvoir, su pareja de toda la vida. Estudió en París y Alemania. Enseñó Filosofía en diferentes espacios y centros universitarios, escribió múltiples ensayos, obras de teatro, artículos de crítica literaria, novelas y columnas periodísticas, dirigió revistas literarias y filosóficas, siguió de cerca las ideas del comunismo marxista, estuvo en prisión en 1940, se involucró en el movimiento político francés llamado la Resistencia y fue uno de los intelectuales más representativos de su época. En 1964 ganó el Premio Nobel de Literatura y lo rechazó para no “dejarse recuperar por el sistema”. Murió el 15 de abril de 1980.

Le invitamos a leer: Historia de la literatura: “De ratones y hombres”

Lo que hace con Las moscas es cambiar aspectos del texto original para adaptar la obra de Esquilo a su pensamiento filosófico. Se trata de una obra en tres actos que recrea el mito de Electra y su hermano Orestes. Este llega junto con su maestro, Pedagogo, a la ciudad de Argos después de varios años de ausencia. Se les acerca el dios Júpiter, disfrazado de hombre común, y les cuenta que quince años antes, cuando el rey Agamenón (padre de Orestes) regresó de la guerra de Troya, su esposa, Clitemnestra (madre de Orestes) junto con su amante Egisto y actual rey de Argos asesinaron a Agamenón. En la medida en que los habitantes no lo impidieron y, por el contrario, aceptaron a Egisto como su nuevo rey, los dioses los han atormentado desde entonces con una plaga de moscas. Orestes busca a su hermana Electra, que se ha convertido en esclava al servicio de Egisto y Clitemnestra. Luego Egisto exige a Electra vestir de blanco para celebrar el aniversario de la muerte de Agamenón. Este hecho produce la indignación del pueblo. En el acto III, Orestes libera la ciudad de la plaga, mata a Egisto y a su madre, huye con Electra, pero ella está arrepentida y molesta con Orestes por haber matado a su propia madre.

La obra tiene el sello de la Resistencia; camufla detrás de una obra griega la situación política de la Francia del momento: Egisto representa la ocupación alemana, mientras que Clitemnestra encarna la colaboración del gobierno Vichy. La presencia de las moscas, por su parte, es un llamado al pueblo francés para que reconozca su libertad y se oponga al opresor. Así describió el autor la ocupación de Francia por el Ejército alemán: “Nunca fuimos tan libres como durante la ocupación alemana. Habíamos perdido todos los derechos, empezando por el derecho a la libre expresión […]. En los periódicos, en los muros y en el cine no veíamos sino la sucia imagen de nosotros que nuestros opresores querían ponernos. Y por todo ello éramos libres. Como el veneno nazi incluso penetraba en nuestros pensamientos, cada pensamiento nuestro representaba una conquista […]. Una sola palabra bastaba para provocar 10 y hasta cien detenciones. Esta total responsabilidad en la total soledad ¿no revela de hecho la esencia misma de nuestra libertad?” (L. Richter, Jean-Paul Sartre, citado por Historia de la literatura, Akal, V. 6, p.745).

En efecto, cada uno de los personajes tiene un papel fundamental en términos de lo que es la libertad; el dios Júpiter representa la moral religiosa, el mandato divino. Él es el creador de la humanidad y por lo tanto es quien le otorga significado a la existencia de los seres humanos; Orestes es el símbolo de la propuesta existencialista de Sartre, decide cometer el crimen y ejercer su libertad; de la misma manera, el pueblo de Argos, obligado a adorar a Júpiter para alcanzar la redención, es una crítica al cristianismo.

Le recomendamos a leer: Historia de la literatura: “El extranjero”

En suma, Las moscas es una obra de teatro sumamente simbólica que deja ver diversos matices temáticos, como la libertad, el arrepentimiento, la culpa, el desarraigo, la angustia, la alienación, la justicia, la religión y la responsabilidad social. Los seres humanos tienen la capacidad de entender, interpretar el mundo y construir sus propios valores: es allí donde radica la libertad.