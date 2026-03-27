La Liga Contra el Silencio y la historia detrás de un caso de estigmatización

La Liga Contra el Silencio es una alianza de 17 medios de comunicación.
Foto: Cortesía
Las periodistas Claudia Báez y Claudia Julieta Duque hablaron de inacción y silencio por parte de la FLIP luego de la publicación de un artículo de La Silla Vacía en el que acusaban a medios como Agencia Prensa Rural de ser “orgánicos” de las FARC, algo que fue calificado como estigmatizante. Por esta razón, renunciaron a la Fundación para la Libertad de Prensa.
La investigación fue publicada el pasado 22 de febrero y difundida en medios que hacen parte de la alianza La Liga Contra el Silencio. El mismo día de la publicación, Agencia Prensa...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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