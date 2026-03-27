Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Liga Contra el Silencio y la historia detrás de un caso de estigmatización

La Liga Contra el Silencio habló sobre el caso de La Silla Vacía y Agencia Prensa Rural. Además, explicaron el proceso editorial que atraviesan las historias antes de ser publicadas en el portal y los medios aliados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
28 de marzo de 2026 - 01:03 a. m.
La Liga Contra el Silencio es una alianza de 17 medios de comunicación.
La Liga Contra el Silencio es una alianza de 17 medios de comunicación.
Foto: Cortesía

Las periodistas Claudia Báez y Claudia Julieta Duque hablaron de inacción y silencio por parte de la FLIP luego de la publicación de un artículo de La Silla Vacía en el que acusaban a medios como Agencia Prensa Rural de ser “orgánicos” de las FARC, algo que fue calificado como estigmatizante. Por esta razón, renunciaron a la Fundación para la Libertad de Prensa.

La investigación fue publicada el pasado 22 de febrero y difundida en medios que hacen parte de la alianza La Liga Contra el Silencio. El mismo día de la publicación, Agencia Prensa...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

La Liga Contra el Silencio

La Silla Vacía

FLIP

Fundación para la Libertad de Prensa

Agencia Prensa Rural

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.