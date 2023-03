La nueva revolución industrial

La Inteligencia Artificial (IA) está aquí y llegó para quedarse. Y no, no se trata de máquinas que quieren destruir o someter a la humanidad, como en las exitosas sagas de Terminator o Matrix, o con la capacidad de enamorarse como en Her. Las IA que inundan nuestra contemporaneidad están exentas del glamour y del peligro expresados en el cine, pero dejan algo al descubierto: estamos ante una nueva revolución industrial.