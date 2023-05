“La soledad es un drama cuando no es buscada”, dice el escritor Federico Falco

Falco decidió situar la novela en la provincia argentina de La Pampa que en quechua significa literalmente "llanura" y cuya densidad poblacional es la segunda más baja del país, con 2,2 habitantes por km2, comparado con los 14.450 de capital federal. Foto: Editorial Anagrama/EFE - Editorial Anagrama/Catalina Bartolomé

La soledad elegida

El escritor publicó en el año 2020 “Los llanos” finalista del Premio Herralde de Novela, donde cuenta la historia de un hombre que se traslada a una casa rural del interior de Argentina con su huerta como única compañía, con el objetivo de superar una ruptura amorosa. “Me interesaba el desafío de narrar un momento donde uno no tiene control de lo que sucede y donde lo que sucede es microscópico. Cuando uno atraviesa un duelo no tiene forma de controlar cuando empiezan y acaban las cosas”, señaló.

Además, explicó que el libro lo escribió antes de la pandemia y que nunca se hubiera imaginado que acabaría conociendo algo similar a lo que le ocurre al protagonista, aunque matiza que durante la covid “no fue un aislamiento buscado sino impuesto”.

Le sugerimos leer: Gioconda Belli gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Sobre la afirmación que hacen muchos expertos de que la soledad es la epidemia de nuestro siglo, el argentino aclara que “la soledad es un drama cuando no es buscada, sino impuesta, cuando uno no la elige”. “La soledad puede ser muy productiva para ciertas personas, cuando piensas no quiero ver a nadie por cierto tiempo, este tiempo es para mí. A veces estamos tan abrumados por gente, mensajes, redes sociales… Que a veces es bueno volver a uno mismo, conocerse”, explica.

De hecho, en la novela habla sobre la separación de conceptos que existen en inglés entre “solitude” que es ese sentimiento de sentirse solo incluso aunque estemos rodeados de gente, y “loneliness”, que es esa soledad deseable, ideal para la contemplación, la meditación o la introspección.

La pampa argentina

Falco decidió situar la novela en la provincia argentina de La Pampa, que en quechua significa literalmente “llanura” y cuya densidad poblacional es la segunda más baja del país con 2,2 habitantes por km2, comparado con los 14.450 de capital federal.

Podría interesarle leer: “La broma infinita” de David Foster Wallace

“Me interesaba hablar de un personaje que trata de aislarse y en ese sentido la Pampa era un buen lugar para hacerlo, por las distancias, por el mismo paisaje, todo queda bastante lejos y es bastante fácil no encontrarse con gente si uno no quiere”, expresó el escritor. Además, enfatizó que su objetivo fue hacer un paralelismo entre esa “llanura emocional” del protagonista y cómo eso se veía reflejado en ese paisaje “monótono” donde uno puede hacer kilómetros y kilómetros y nada cambia.

“Es verdad que es una zona más desconocida para el extranjero porque, cuando uno piensa en la Argentina, se imagina las Cataratas de Iguazú o en la Patagonia. No hay tanto atractivo turístico en la Pampa, ya que, al final, es una gran llanura solitaria”, indicó.

Para el argentino, este escenario es el mejor para plasmar esa “paralización del tiempo” y es que, como indica el propio narrador al inicio de la novela, “en la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo, pero en el campo esto es imposible”: “Algunos, cuando la vida se les desarma, vuelven a la casa de sus padres. Otros no tienen dónde volver. Yo volví al campo. Armé una huerta para llenar el vacío. El ancho tiempo vacío. El tiempo sin narrativa, sin historias. El tiempo del llano”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖