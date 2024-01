“Hoy desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo”

Julio Sánchez Vanegas nació en Guaduas, Cundinamarca, en 1930. Fundó la empresa televisiva Producciones JES en 1964. / Archivo Foto: Archivo Particular

Ser el primero. Y no solamente por llegar antes que los demás, como en las carreras, sino por la invención, por ser el primero en algo que ningún otro estaba persiguiendo, porque no se conocía. Se debe sentir bien ganar, sobresalir. Pero se debe sentir mejor inventarse algo. Podría decirse que así le pasó a Julio Sánchez Vanegas, que vino al mundo para ignorar los límites, que vivió para hacer, así la situación económica, las dificultades, el pueblo, las ciudades y los miedos propios y ajenos le hubiesen dicho que no se podía.