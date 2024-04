La película colombiana hecha por mujeres sobre mujeres

Paola Ochoa estudió comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle. Foto: Paola Ochoa

¿Cómo nació la idea de “Hermanas”?

Hermanas nació como el proyecto de grado de mi maestría en cine documental, que estaba cursando en el exterior. Tenía la idea de hacer un proyecto en el que abordara el tema del amor, y en busca de las ideas fue que recordé que tenía un clip de unos años atrás en el que estaba conversando con mis tías. Lo curioso es que lo grabé sin ninguna razón. Las cosas que estaba hablando me parecieron muy interesantes y pensé que sería chévere plasmarlas en una película. Ahí comencé a buscar referentes de filmes que mostraran historias de mujeres, pero no de cualquier tipo, sino de mujeres cotidianas; sin embargo, para mi sorpresa, no había muchos. Me di cuenta de que el proyecto tenía un potencial muy grande para contar ese relato que no estaba representado en el cine. Desde entonces nació en mí esa necesidad e inquietud de escucharlas a ellas y de visibilizar a esas mujeres adultas, que no son protagonistas comúnmente.

¿Qué fue lo más difícil de contar esta historia propia?

Justamente, uno de los retos más grandes era que fuera mi familia la protagonista. En un punto pensé en sacarme del proyecto y nunca decir que yo era la hija, la sobrina y la directora. No obstante, en el proceso de edición me di cuenta de que separarme de la historia era difícil, porque no se podía borrar el hecho de que ese relato era parte de mí y que esas interacciones que teníamos a lo largo de la película eran naturales. Además, quería mostrar la hermandad que se construye entre mujeres, más allá de los lazos de sangre.

¿Cómo define la hermandad?

Tiene que ver con algo más allá de lo familiar. Son aquellos lazos y afectos que se construyen con otras personas. No obstante, en el caso de película, lo enfocamos en esa relación entre mujeres, quienes construimos una hermandad porque hay muchas experiencias que nos unen y nos hacen resilientes.

¿Tiene hermanas que no son de sangre?

Mis mejores amigas. Incluso, uno siempre necesita a otras mujeres en la vida. Por ejemplo, esa ha sido mi apuesta en lo profesional con este y otros proyectos, y es que todo lo que haga sea un aporte a la paridad de género en la industria audiovisual. Que crezcamos juntas. No solo tenerlas como protagonistas, sino que estén en todos los departamentos del cine, en donde aún falta mayor presencia femenina.

¿Cuál es la relación entre el feminismo y la película?

La película es una apuesta feminista, pero es un feminismo cercano. Es decir, retrata a las mujeres del día a día. Lo que vivimos, pensamos y sufrimos en lo cotidiano. Y así nos consideremos feministas o no, retrata que existe una conciencia de que hay un montón de cosas que nos afectan y nos unen. Esta película es para todas nosotras.

Durante el rodaje, ¿qué cosas descubrió de su mamá?

Mi mamá me enseña muchas cosas todos los días; sin embargo, en la película descubrí algo muy bonito y tomé como ejemplo: su capacidad de ser positiva y resiliente. Es una mujer muy fuerte y berraca ante los problemas que se le presentan en la vida. De igual manera, a lo largo del rodaje, le aprendí sobre la importancia de perdonar y seguir adelante, y del valor del amor en las dificultades.

¿Y qué descubrió de usted?

Descubrí que este proceso de hacer cine independiente es difícil y que se necesita mucha persistencia, pero que me apasiona, al igual que poder hablar de estos temas. Asimismo, me dio la convicción de que se puede hacer un cine hecho por mujeres sobre mujeres.

¿Cómo ha sido la relación familiar luego del filme?

Ha sido un proceso muy bonito: la película nos permitió tener conversaciones importantes entre nosotros, que quizá no se hubieran dado. Además, nos brindó una conciencia sobre nuestras relaciones y lo que nos define como familia. Ha sido algo muy sanador para todos.

¿El cine le ha servido como un diario personal?

Sí, yo creo que nunca he considerado el cine como solo mi trabajo. A mí me ha servido para expresar mis pensamientos, sentimientos y opiniones. Además, ha sido la herramienta para lograr conectar con otro ser humano que puede estar sintiendo lo mismo que yo plasmé en la pantalla y eso trasciende a otro nivel de reflexión.

