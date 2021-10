Lido Pimienta debuta como compositora para el NYC Ballet

La cantante barranquillera, radicada en Canadá, se unió a la coreógrafa Andrea Miller y el diseñador colombiano Esteban Cortázar para la composición de ‘Sky to hold’.

La gala de otoño del Ballet de Nueva York, del 30 de septiembre, fue el escenario del debut la nueva producción de la coreógrafa contemporánea Andrea Miller ‘Sky to hold’, para la cual Lido Pimienta compuso la música original. Este dúo es el primer equipo femenino al que se le encarga la creación de una nueva pieza para el NYC Ballet.

Pimienta es también la primera mujer colombiana y de color en componer música original para la compañía de danza de Nueva York. Su música combina estilos afrocaribeños, indígenas y de la electrónica, en esta ocasión la artista colombo-canadiense rompe más de una barrera al cantar en vivo durante las cinco presentaciones programadas en el mes de octubre.

La creación de Pimienta incluye ritmos vallenatos, de dembow y en ocasiones el uso de instrumentos tradicionales como el arpa. Hasta el 12 de octubre presentarán la pieza comisionada en la que el elenco vestirá las creaciones de Esteban Cortázar.

Le puede interesar: SITIO: un experimento de arte al aire libre en el espacio público

En una entrevista para The New York Times la compositora y la coreógrafa mencionaron que la forma en la que se concretó esta colaboración fue a través de un amigo en común que recomendó a Pimienta para el arreglo musical del proyecto de Miller. “Es la primera vez que hago algo así de grande y siempre estoy luchando contra la sensación del síndrome del impostor. Pero me dije a mí mismo: incluso si nunca antes había compuesto para 66 músicos, hay 66 canales en la música que produzco. Si Andrea cree que soy digno, ¡está bien!”, le dijo la compositora a Roslyn Sulcas.

Según el relato de Miller, en esta entrevista, se inspiró en el sol, el verano, el calor y salir a bailar con extraños por lo cual, al momento de comenzar su trabajo con la colombiana le mencionó las piezas que más le inspiraban de manera que Pimienta pudiera traducir los sentimientos e ideas en notas musicales. “Soy cantante y diría que mi trabajo se trata de contar historias, así que una vez que tuve esa idea, en mi cabeza estaba sucediendo toda esta película. Pensé, debería decírselo a Andrea, así que me senté y escribí e ilustré la historia que vi. […] Se trata de una semilla que se enamora de una tormenta. Para llegar a la luz y al calor, atraviesas la tormenta, y eso se convirtió en el hilo musical”.

Le recomendamos: El Atlantis moderno de Jason deCaires Taylor

‘Sky to hold’ es una producción que desde su concepción transgredió los límites marcados historicamente. Esta es la primera vez que se hace un encargo para una obra original a un grupo conformado únicamente por mujeres. Al respecto Pimienta afirma que “soy sudamericana, indígena, negra, morena, inmigrante; a veces siento que soy solo esas casillas que están marcadas. Así que contar con este apoyo y confianza es simplemente increíble”. Mientras que para Miller “ha habido un progreso importante, pero también siento tristeza por todas las mujeres talentosas que no lograron coreografiar, componer ni obtener reconocimiento en su tiempo. Y siempre soy consciente de que cuando hablamos de que las cosas cambian, no estamos pensando globalmente”.

Podría interesarle: Tilda Swinton:”’Memoria’ es un portal hacia otra forma de entender la conexión”