Los papeles del Pentágono, ¿hasta dónde puede llegar un periodista (Litigar para contar)

Daniel Ellsberg fue acusado de espionaje por la filtración de los Papeles del Pentágono, una serie de documentos clasificados que contaban la realidad de la guerra de Vietnam. Foto: AFP - Agencia AFP

La Guerra de Vietnam será recordada como la batalla del absurdo, una obsesión incomprensible que ni siquiera tenía un verdadero objetivo militar. Ese rumor flotaba en el ambiente de la época, pero un hombre lo convirtió en noticia. Daniel Ellsberg, un analista militar, trabajaba en el Pentágono y estaba, como muchos, en contra de la intervención sangrienta en Vietnam.

Le sugerimos leer: Matrimonios inconvenientes: las editoriales a juicio (Litigar para contar).

En 1971, el hombre fotocopió, a escondidas, un conjunto de documentos secretos del Departamento de Defensa que revelaban que el gobierno había engañado al Congreso y a la ciudadanía sobre la extensión de su participación en la Guerra de Vietnam. Que las justificaciones de la guerra eran falsas, o por lo menos, altamente cuestionables. Los documentos llegaron a las oficinas del periódico The New York Times, que comenzó a publicar extractos en junio de 1971. La guerra, de por sí impopular, era uno de los puntos débiles del gobierno de Richard Nixon, que no dudó en iniciar un juicio contra el periódico para evitar que siguiera circulando.

El New York Times se opuso a la pretensión de Nixon argumentando que tenía derecho a publicar información de interés público, aun si esta fuera filtrada ilegalmente. Que los estadounidenses y el mundo tenían derecho a saber si el gobierno estaba conduciendo una guerra absurda e injustificable.

El caso escaló rápidamente a la Corte Suprema que, en una decisión histórica, dictaminó que la restricción previa de la publicación que Nixon tenía era inconstitucional, reafirmando la libertad de prensa. Esta decisión fue relevante por muchos motivos. Primero, porque instauró el principio de que los periodistas pueden publicar información con casi absoluta libertad. Salvo que incitaran al odio o llamaran a la violencia, hay muy pocos límites para la publicación de información. Y los documentos filtrados no son un límite. También, este caso robusteció la reserva de fuente. Los periodistas se enfrentan constantemente con personas que tienen información valiosa, pero que temen por su integridad o su vida si la develan. Por eso, la prensa puede publicar una nota y mantener el nombre de su fuente en reserva. Eso quedó sellado con este caso.

Le recomendamos: J. D. Salinger: de autor a demandante (Litigar para contar).

¿Qué pasó con Daniel Ellsberg? Pues, fue enjuiciado y salió bien librado. Hizo carrera como activista político y académico; a partir de sus experiencias formuló la llamada “paradoja de Ellsberg”. Falleció el 16 de junio de 2023, en Kensington, California. Su legado es una sentencia que protege a millones de periodistas y que amplía las fronteras de lo que pueden decir. Muchos tienen impreso este fallo en su escritorio como escudo de defensa.

Si le interesan los temas culturales y quiere opinar sobre nuestro contenido y recibir más información, escríbanos al correo de la editora Laura Camila Arévalo Domínguez (larevalo@elespectador.com) o al de Andrés Osorio (aosorio@elespectador.com).