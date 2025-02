“Tiempo de Magos”, una recomendación literaria de Nicolás Montero

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

“Tiempo de Magos” (2019), una recomendación literaria del actor colombiano Nicolás Montero

Sinopsis: “La historia de cómo cuatro genios revolucionaron la filosofía y cambiaron nuestra forma de entender el mundo. «Un libro que no tendrá parangón en mucho tiempo. Engancha como un thriller y ayuda más a la comprensión de nuestro presente que ningún estudio sociológico.»Micha Brumlik, Die Tageszeitung Estamos en 1919. La guerra acaba de terminar. «El doctor Benjamin huye de su padre, el subteniente Wittgenstein comete un suicidio económico, el profesor auxiliar Heidegger abandona la fe y monsieur Cassirer trabaja en el tranvía para inspirarse.» Comienza una década de creatividad excepcional que cambiará para siempre el rumbo de las ideas en Europa. Los años veinte del siglo XX en Alemania dieron forma a nuestro pensamiento contemporáneo, y son el verdadero origen de nuestra moderna relación con el mundo. Entenderlos significa, de alguna manera, entendernos. Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Martin Heidegger, cuatro gigantes de todos los tiempos, lideraron esta revolución y elevaron el alemán a lengua del espíritu. Fue en una Alemania dividida entre las ganas de vivir y el abismo de la crisis económica, entre la lujuria de las noches berlinesas, las conspiraciones de la República de Weimar y la amenaza del nacionalsocialismo, donde encontraron su voz y su estilo. En Tiempo de magos, la vida cotidiana y los dilemas metafísicos son parte de la misma historia.”, se lee en la sinopsis.

Lector(a): “Es un libro que se leen como una bocanada de aire fresco y necesario. En un mundo en donde pensar es visto como una especie de defecto y en el que la filosofía pareciera una actividad meramente retórica e inofensiva, Ellimberger nos recuerda que la filosofía es un acto vital que tiene sentido cuando afecta nuestra existencia y nuestras decisiones. Para ello nos hace asistir como testigos a las vidas y obras de cuatro pensadores sin los cuales no podríamos entender el mundo de hoy: Walter Benjamin, Ernest Cassier, Martín Heidegger y Ludwig Wittgenstein. “Tiempo de Magos” se lee como un antídoto ante un mundo que amenaza con borrar todas las ideas de la ilustración y es, además, profundamente entretenido.”, Tania Ganitsky.

Autor: Wolfram Eilenberger

Género: Filosofía

En Cartelera

“Aún estoy aquí” (2024)

Sinopsis: “Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra cómo su madre se vio obligada a asumir las riendas de la familia y buscar respuestas, cuando su marido, el diputado Rubens Paiva, fue capturado por el régimen durante uno de los más de 60 golpes de estado latinoamericanos dirigidos por Estados Unidos para desestabilizar a América del sur, o más conocido como la Dictadura militar en Brasil, en 1971.”, se lee en la sinopsis.

Reseña: “La cinta, basada en hechos reales, se centra en Eunice Paiva (Fernanda Torres), la esposa de Rubens Paiva (Selton Mello), ex congresista brasileño desaparecido durante la dictadura militar de los años 70. A través de una reconstrucción detallada, Salles narra el impacto de la violencia de Estado en la vida de una familia, una historia que resuena con la misma fuerza que La historia oficial (1985), la película argentina que hace 40 años denunció los crímenes de la dictadura en su país y ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera. Con un tono contenido pero desgarrador, Aún estoy aquí podría seguir un destino similar en la temporada de premios, ofreciendo un recordatorio necesario de un pasado que, en el Brasil actual, algunos buscan reescribir con nostalgia peligrosa.”, escribió el crítico André Didyme-Dôme en Rolling Stone.

Director: Walter Salles

Género: Drama

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemanía, Cinemark, Procinal

“Rye Lane” (2023)

Sinopsis: De la directora revelación Raine Allen-Miller, “Rye Lane” es una comedia romántica protagonizada por David Jonsson y Vivian Oparah que encarnan a Dom y Yas, dos veinteañeros que vienen de rupturas feas y que conectan durante el transcurso de un día ajetreado en el sur de Londres en el que se ayudan mutuamente a superar a sus ex de pesadilla y, posiblemente, a restablecer su fe en el amor.

Director: Raine Allen-Miller

Género: Comedia romática

Dónde ver: Disney +

“Canina” (2024)

Sinopsis: Una mujer (Amy Adams) hace una pausa en su carrera para ser ama de casa y mamá, pero pronto su nueva vida doméstica da un giro surrealista.

Director: Marielle Heller

Género: Comedia / Horror

Dónde ver: Dinsey+

En Escena

Bogoshorts: especial de San Valentín

Cinema Compensar realiza una alianza con Bogoshorts para presentar una tarde de picnic y cortos. En esta habrá una muestra de seis cortometrajes de Noruega, Brasil, España y Colombia.

Además de la proyección, se realizará un taller de pintura y vino, junto con actividades gratuitas y una clase de salsa en vivo.

Se realizará el 15 de febrero a las 2:00 p. m. y estará disponible hasta el 2 de marzo en la sede Cajicá de Compensar, con boletas entre 6 mil y 15 mil pesos.

“Mantener el juicio” en el Teatro Petra

La obra realizada en colaboración entre el Teatro Petra y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) gira en torno a la pregunta: ¿Es posible restaurar la vida de alguien que ha sido devastado por la violencia? La obra, que no pretende ser propagandística, ni didáctica, narra la historia de “Fabiola, quien busca que el nombre de sus dos hijos, asesinados y mostrados como guerrilleros, sea resarcido. Para lograr eso deberá verse cara a cara con Yesid quien los mató y los enterró en una fosa. Por otro lado, Doña Rosalba no quiere verle la cara a Fidel Franco, el comandante guerrillero que tuvo secuestrado y encadenado a su esposo durante 5 largos años. Mientras tanto, el General Monsalve se niega aceptar cargos y no cree en la imparcialidad de esta corte. En medio de ellos también están los magistrados, magistradas y facilitadores”, se lee en la sinopsis.

La obra, escita y dirigida por Fabio Rubiano, se presentará de miércoles a sábado hasta el mes de marzo. Las entradas se pueden adquirir a través de Tu Boleta.